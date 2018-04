VIDEO: Padělané kabelky vládnou světu. Naučte se poznat originál

"Pařížanky klidně vystoupí s pravou chanelkou z malého staršího auta, bydlí v miniaturním bytečku," začíná ze široka stylistka Žaneta Kantorová. "U nás ale platí, že ten, kdo má peníze, to dává na odiv. Má drahé auto a kupuje si jen značkové věci." Touha být obdivována a patřit do tak zvané vyšší společnosti je podle ní hnací silou mnoha žen. "Líbí se jim, když si okolí říká, že tahle slečna na to má - nebo že randí s bohatým mužem. A hurá, už jí celý svět závidí!"

Nejčastěji padělané značky Louis Vuitton , zejména modely Speedy, Neverfull a Alma

, zejména modely Speedy, Neverfull a Alma Prada

Gucci

Hermès



Jak to souvisí s padělky? Jednoduše. Zejména známý monogram LV i typické hnědé kostičky se u nás staly synonymem luxusu, bohatství, společenské úrovně.

"Často přitom potkávám v metru ženy s igelitkou, které si v druhé ruce nesou padělanou vuittonku. To, že nejde o originál, vytušíte většinou už z dálky," tvrdí Žaneta Kantorová. Při bližším ohledání pak pravost rozezná každý, kdo je takříkajíc z oboru: "Nedávno jsem na své kamarádce viděla tašku Michael Kors. Padělek jsem poznala snadno - pod logem bylo navíc kolečko z koženky, z oušek trčely nitky, zip nebyl dostatečně pevný."

Podobný pohled na věc má i Šárka Rychtářová z pražského bazaru Luxury Bags. Pro odborníka prý většinou není problém rozeznat "fejk" od kvality, ale naučit se to může i laik. "Uši a poutka jsou často ze syntetiky, na rozdíl od originálních kožených nechytají patinu. Kovové detaily i šití bývají nekvalitní, chybí precizní zpracování," vypočítává Šárka typické nešvary padělaných kabelek. "Každý kousek má navíc svůj datakód; ten není unikátní, ale vypovídá o datu výroby. U napodobenin se objevují i nesmysly, třeba rok výroby 2080," směje se.

Pět znaků pravé kabelky Detaily jako uši a poutka jsou kožené, časem tmavnou

Reálné datum výroby na datakódu uvnitř tašky

Precizně zpracované švy se souměrnými stehy

Specifické kovové detaily a zipy z odolného kovu

Interiér většinou bez loga či monogramu



Vyvrací také rozšířený mýtus, že originální kabelku pozná obezřetná zákaznice podle certifikátu pravosti: "Tenhle pojem je de facto nesmysl. Například Louis Vuitton ke svému zboží nedává žádný doklad. Přesto se stává, že si klientka pořídí drahou vuittonku s certifikátem, který vlastně neexistuje. Samozřejmě padělanou. Plastové kartičky, které přikládá třeba Prada nebo Dior, nejsou unikátní. Nesou maximálně název a katalogové číslo, případně informaci o místě nákupu. Žádný papír, doklad ani kartička nemůže zaručit originalitu kabelky," zdůrazňuje Šárka Rychtářová.

Nakupujte on-line Vyberte si kabelku podle svého gusta i nálady na Modissimo.cz.

"Butiky s použitým zbožím, jako je ten náš, fungují zejména díky důvěře zákaznic, kterou si samozřejmě musíme získávat postupně," dodává. Jde obvykle o ženy, které vědí, že do originálu se vyplatí investovat - ať už v bazaru, v Pařížské nebo u Vuittona v Paříži. Pravá luxusní kabelka s vámi totiž bude žít roky, zatímco "fejk" se začne rozpadat v řádu týdnů či měsíců. A, při vší úctě, o vkusu své nositelky nic pěkného nevypovídá. "Nikdy jsem se nesetkala se ženou, která by nevěděla o tom, že má padělek," uzavírá stylistka Žaneta Kantorová. "Když se díky němu cítí skvěle, není co řešit. Mně ale jejich nošení připadá legrační."