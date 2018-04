Triky prodejců nefungují jen v obchodní branži, hodí se i na rande

Takzvanou metodu Pacing a Leading lze totiž uplatnit naprosto ve všech životních situacích, ať už se jedná o prodejní akci, nebo první schůzku. Prostě všude tam, kde je zapotřebí správně "číst", jak působíme na druhého, a podle toho zvolit správnou strategii. Už z důvodu, že je to velice účinný způsob ovládání protějšku, je dobré se s jeho principy seznámit. Nikoli proto, abychom někým manipulovali, ale abychom poznali, když to někdo zkouší na nás.

Metoda se skládá ze dvou kroků - první se nazývá Pacing, což v překladu znamená "držet krok", druhá Leading v překladu "vést". Principem prvního je zrcadlení postoje, mimiky, tónu hlasu a gestikulace toho druhého. Dalším stupněm je pak převzetí vedení.

Zrcadlení láme ledy

Zkušení jedinci, kteří Pacing ovládají bravurně, se ovšem nenechají nachytat na švestkách například nápadným a křečovitým napodobováním. Vše musí probíhat maximálně nenápadně a s určitým časovým odstupem… Natáhne-li protějšek nohy, uděláme to taky, ale až za několik vteřin. Nejlépe v momentě, kdy bude soustředěn na hovor nebo něco jiného a nevšimne si toho.

Zrcadlit neverbální komunikaci je pro začátečníky nejlehčím cvičením. Relativně snadné je napodobit i tón hlasu, smích, mimiku. Kopírovat rytmus dechu, případně synchronizovat mrkání už tak jednoduché není a vyžaduje to dlouhodobý trénink.

Jak Pacing využít na rande? Dejme tomu, že před vámi sedí trémou roztřesený, nejistý muž. Napodobíte-li jeho tón, zklidní ho to a vy se lépe vcítíte do jeho pocitů. Můžete je i verbalizovat, tedy nahlas okomentovat, že jste taky nervózní.

Varování: Zrcadlení vzniká zcela automaticky, když si dva lidé rozumějí, jsou si sympatičtí. Není tedy nutno propadat podezíravosti a podsouvat protějšku nekalé úmysly, chová-li se v souladu se svými příjemnými pocity. Proto autorka článku doporučuje řídit se rovným dílem intuicí i rozumem.

V tu chvíli mu spadne kámen ze srdce, že v tom není sám a ledy mohou být prolomeny. Pro nezkušeného nebo z jiných důvodů nejistého člověka není nic horšího než schůzka s někým, kdo nad ním má jasnou převahu, arogantně si ji vychutnává a jeho nemotornosti se vysmívá nebo ho v ní dokonce schválně dusí.

Zrcadlením docílíte sladění na stejnou vlnovou délku, což je prvním předpokladem vytvoření důvěry… Ta je ze všeho nejcennější, jelikož bez ní nemůže vzniknout ani nic dalšího.

Jak zjistíte, že jste partnerovu důvěru získala? Tím, že změníte držení těla, například položíte ruce jinam, začnete si hrát s hrnkem na stole, rolovat ubrousek…. a on za chvíli udělá totéž. To vám signalizuje, že nastal moment, kdy lze plynule přejít do druhého stadia, nazvaného Leading.

Kdo převezme vedení, vyhrává

Leading znamená převzetí vůdčí role a je důležitou součástí každé manipulace. Pomáhá prosadit vlastní stanovisko, přání a cíle. Protějšek pravděpodobně bude souhlasit s tím, co navrhnete, snadno ho získáte pro zamýšlené aktivity. Právě proto je tato manipulativní metoda vyučována v kurzech NLP (neurolingvistického programování), z něhož těží i marketing.

Dokonalé zvládnutí této techniky totiž prodejcům umožňuje vzbudit u zákazníka zájem a nadšení pro určitý produkt – a to tak, že uvěří v neovlivnitelnost, v dobrovolnost svého rozhodnutí. Právě proto, že se tato z hlediska principu výborná metoda často stává nástrojem nejrůznějších dealerů, podomních prodejců, předváděcích manipulátorů a dalších pochybných osob, je zapotřebí se s ní dobře obeznámit.

Kdo chce působit věrohodně a důvěryhodně, měl by si samozřejmě i v druhém stadiu počínat nenásilně. Cokoli požaduje, musí znít nenuceně, samozřejmě a partner by měl získat dojem, že to bude mít nesporné výhody i pro něj. Pouze to manipulujícímu zajistí jeho bezvýhradný, okamžitý souhlas. Ze všeho nejdůležitější je být si jist sám sebou, v opačném případě to protějšek lehce prokoukne. I neškolení lidé citlivě vnímají.

Jak Leading využít na rande? Tuto techniku nezmiňuji v žádném případě proto, abych ženy učila manipulovat, nýbrž proto, abyste se (hlavně na první schůzce) co možná nejrychleji a nejlépe vcítila do toho, co prožívá váš partner - a podle toho uměla zvolit správný postup, vhodné konverzační téma a podobně.

Ale můžete své znalosti využít i naopak: opatrnosti nikdy není nazbyt, a tak všimnete-li si, že vás dotyčný muž bedlivě sleduje a nápadně rychle mění svá gesta, mimiku a držení těla podle vás, mohlo by to znamenat, že na to jde vědecky a má s vámi jakési úmysly.

Jednu takovou zkušenost udělala i jednačtyřicetiletá Tamara: "Před pár lety jsem chodila s moc pěkným mužem. Seznámili jsme se přes internet. Od začátku mi bylo divné, že vždycky dělá to samé, co já," říká.

"Po určité době začal dokonce používat stejná slova, stejný styl humoru. Najednou měl rád tytéž filmy. Těch náhod bylo moc. Měla jsem divné tušení, ale láska mě zaslepila, tak jsem na svůj instinkt nedala. Že mnou manipuluje a zneužívá mě, mi došlo až o hodně později, když jsem objevila jeho korespondenci odesílanou z mého počítače. Jakmile jsem usnula, psal si s dalšími ženami, vždycky pod jiným pseudonymem."