Máte rakovinu. To slyší v Liberci stále víc lidí, než jinde v republice

Počet lidí, kteří prošli libereckým onkologickým centrem v uplynulých čtyřech letech, vzrostl z 1 291 na 1 796. "V onkologických centrech stoupá jejich počet ročně o pět procent, u nás je nárůst ještě větší," řekl přednosta libereckého onkologického centra Jiří Bartoš. V letech 2010 a 2011 přišel skok o dvacet procent.

Mezi ženami převažují pacientky s nádorem prsu, muže postihuje hlavně rakovina prostaty, tlustého střeva a plic. "V roce 2008 jsme začali v onkologickém centru pečovat o necelých dvě stě třicet nových pacientek s karcinomem prsu, loni jsme jich přijali tři sta čtyřicet," upozornil Bartoš.

Léčba vážně nemocných stojí v libereckém onkologickém centru zhruba 120 až 150 milionů korun ročně. "V kartotéce máme okolo dvanácti tisíc pacientů. Některé ale pouze sledujeme," dodal Bartoš.

Nádory likviduje ozařování nebo takzvaná biologická léčba. "Pokud se na trhu objeví úplně nové léky a firma na ně má monopol, stojí léčebná kúra třeba i sto tisíc korun," vysvětlil Bartoš. "Jakmile monopol skončí a na trhu se objeví jiné, stejně účinné léky, klesne cena na deset nebo dokonce pět tisíc korun."

Úspěch léčby závisí na tom, kdy se nádor podaří odhalit

Bartoš tvrdí, že se počet lidí, postižených nádory, bude zvyšovat i v příštích letech. Mezi hlavní příčiny patří nedostatek pohybu, přejídání se nebo škodlivé chemické látky pronikající do těla člověka z ovzduší i z potravin.

Při léčbě rakoviny záleží velmi na tom, kdy se ji lékařům podaří odhalit. "U včas odhaleného nádoru vyjde léčba na pár desítek tisíc korun. Když pacient přijde pozdě, může jít třeba i o půl milionu," prohlásil Bartoš.

Moderní léky však dokážou fantastické věci. "Vážně nemocní pacienti, kteří by ještě před dvaceti lety žili s karcinomem tři měsíce, se vrací k rodinám i do práce a život se jim prodlouží o tři, ale i pět let."