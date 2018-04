Pacientů s rakovinou v Evropě neustále přibývá

Zpráva IARC, která byla zveřejněna v Paříži, zdůrazňuje, že nárůst počtu pacientů postižených zhoubnou chorobou souvisí také s prodlužováním průměrného věku.

V České republice onemocní rakovinou každý třetí obyvatel a každý čtvrtý na ni zemře.

Ředitel agentury Peter Boyle uvádí, že výskyt rakoviny v Evropě se silně zvyšuje navzdory lepší prevenci a lepší léčbě.

Podle něho je třeba přijmout důsledná a účinná opatření proti rakovině, hlavně ve střední a východní Evropě, zabránit epidemii tabakismu a rozvíjet co možná nejvíce screeningové programy při vyšetřování rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku.

Nejčastěji útočí rakovina prsu a tlustého střeva

"Správná výživa a fyzická námaha, to je to, co by pomohlo obyvatelům Evropy snížit výskyt obezity i riziko rakoviny se smrtelnými následky, jako je rakovina tlustého střeva a konečníku, ale také kardiovaskulárních nemocí a dalších chorob," upozorňuje Boyle.

Nejčastěji je nyní diagnostikována rakovina prsu, která loni tvořila 13,5 procenta všech případů rakoviny, za ní následuje rakovina tlustého střeva (12,9 procenta) a plic (12,1 procenta).

Zvýšený výskyt rakoviny prsu lze podle Boyla přičíst lepší prevenci, kdy se na tento typ zhoubné nemoci přijde v raném stádiu.

"Výsledkem preventivních programů je prudký nárůst výskytu rakoviny prsu, které od roku 2004 přibylo o 26 procent. Ale znepokojující je, že stoupá úmrtnost na tento typ rakoviny, a to navzdory screeningovým programům. Je to hlavně v důsledku prodlužující se délky života," řekl.

Nejvražednější ze všech je rakovina plic a rakovina tlustého střeva a konečníku. V roce 2006 na ně zemřelo skoro 335 tisíc lidí, což je 19,7 procenta všech úmrtí na rakovinu. Další v pořadí je rakovina prsu a žaludku.

"Drtivá většina rakoviny plic je vyvolána tabákem a boj proti kouření je nyní absolutní prioritou v Evropské unii," řekl Boyle.

Pokrok při omezování rakoviny tlustého střeva a konečníku je velmi pomalý. Počet úmrtí se od předchozí zprávy v roce 2004 zvýšil o 1,8 procenta.

Ukázalo se, že screeningové programy pro zjišťování tohoto druhu rakoviny jsou velmi účinné, a je proto třeba je rozšířit do celé Evropy.

Úmrtnost na rakovinu žaludku se nadále snižuje jak u mužů, tak i u žen v celé Evropě, a to hlavně díky lepší konzervaci potravin, kvalitnější stravě a lepšímu boji proti infekci způsobené bakterií helicobacter pylori.

Tato rakovina představuje 5,6 procenta všech nových případů rakoviny a 7,4 procenta všech úmrtí na rakovinu. U mužů je nejčastěji diagnostikovanou rakovina prostaty - skoro 346 tisíc případů, neboli 20,3 procenta všech druhů rakoviny u mužů.

Následuje rakovina plic (17,2 procenta všech případů) a rakovina tlustého střeva a konečníku (12,8 procenta).

Navzdory širokému využívání speciálních testů pro zjišťování rakoviny prostaty v mnoha evropských zemích se počet úmrtí na tento druh rakoviny zvýšil od roku 1995 o 16 procent. Je to hlavně v důsledku prodlužování věku mužů.

U nás podle České onkologické společnosti onemocní každoročně rakovinou přes 66 tisíc lidí a přes 29 tisíc na ni zemře.

Česká republika dlouhodobě obsazuje první místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. V posledním desetiletí nejrychleji roste počet nádorů plic a nádorů tlustého střeva a konečníku.

U mužů je nejčastějším zhoubným onemocněním karcinom plic, výrazně však přibylo i karcinomů tlustého střeva, konečníku a prostaty.

Snižuje se naopak výskyt rakoviny žaludku. U žen je nejčastějším zhoubným onemocněním karcinom prsu, ale výrazně se zvyšuje výskyt rakoviny plic.

Klesá naopak výskyt rakoviny žaludku a počet pacientek s rakovinou děložního čípku se nezvyšuje. Důvodem jsou tady především zdokonalené preventivní prohlídky.