Pacientka nemoc šílených krav nemá

"Je to velmi stará paní a to samo mluví proti tomu, že by trpěla novou formou CJD, která postihuje výhradně mladší lidi," řekl dnes Petránek ČTK. Nelze proto podle něj dávat do souvislosti to, že žena jako profesorka jazyků celý život cestovala a pobývala nějaký čas také ve Velké Británii, kde bylo už několik desítek lidí postiženo novou variantou CJD, lidskou formou takzvané nemoci šílených krav (BSE)."Nemáme zatím dokončena všechna vyšetření, ale vše nasvědčuje tomu, že se v případě této ženy jedná o klasickou formu CJD, která postihuje lidi vyššího věku," řekl primář a poznamenal, že snad každý rok je nějaký pacient s CJD zachycen. Klasickou CJD trpí podle statistik jeden člověk z miliónu až dvou miliónů."Elektroencefalografické vyšetření, jímž se zjišťuje elektrická aktivita jednotlivých částí mozku, potvrdilo obraz typický pro CJD. Vyloučili jsme už jiný původ obtíží, pacientka nemá žádný nález z rentgenologického vyšetření na počítačovém tomografu, takže nejde ani o stařeckou aterosklerózu," řekl primář. Dodal, že výsledky laboratorního vyšetření mozkomíšního moku budou pravděpodobně ve středu. Definitivní potvrzení diagnózy však podle něj bude možné až po smrti pacientky rozborem mozkomíšní tkáně.Zatímco ve veřejnosti budí CJD velké obavy, pacient sám si podle Petránka nic neuvědomuje. "Nemoc se projevuje tím, že pacient začne akutně velmi rychle hloupnout, ztrácí intelektové schopnosti, přestává mluvit a chápat. Neví, co se s ním děje, a obvykle má velmi dobrou náladu," řekl primář s tím, že pro péči o tyto pacienty není třeba přijímat žádná protiepidemická opatření."Ze Státního zdravotního ústavu jsme dnes dostali zprávu, že zdravotníci, kteří o pacientku pečují, mají zachovávat pouze běžný hygienický režim jako u kteréhokoli pacienta. Nemusíme přijímat žádná protiepidemická opatření, pacientka leží s dalšími pacienty na normálním pokoji," dodal Petránek.