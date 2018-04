Pacienti mohou nahlížet do zdravotních karet

Vládní novelu zákona o péči o zdraví lidu podpořilo 40 z 48 přítomných senátorů. Normu teď musí podepsat už jen prezident.

Pacient bude moci určit okruh lidí, kteří by mohli mít k informacím o jeho zdravotním stavu přístup. Příbuzní pacienta by se tak mohli po jeho smrti dostat k dokumentaci, pokud by to nemocný předem výslovně nezakázal. Platí to i o pro informace o příčinách úmrtí a výsledku pitvy.

Nyní musí lékař nemocného o zdravotním stavu informovat, ale nemusí mu poskytnout jeho kartu.



Zdravotníci musí podle novely pacientům žádajícím kopii či výpis dokumentace vyhovět do 30 dnů. Mohou za to požadovat úhradu, která ale nepřesáhne náklady na pořízení kopie.

Lékařská komora je proti

Proti novele se postavila Česká lékařská komora. Podle ní mohou pacienta údaje z jeho zdravotní dokumentace "bez znalosti souvislosti" zmást. Navržená novela prý také zvýší administrativu lékařů.

Na to upozornili i senátoři Milan Štěch (ČSSD) a Josef Novotný (SNK ED). Novela podle nich zvýší počet lékařsko-právních sporů.

Julínek: Vše v zájmu pacienta

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) podotkl, že seriózní zdravotnická zařízení už nyní zaznamenávají do zdravotní dokumentace souhlas pacientů s informováním jejich blízkých.

Odmítl, že by administrativní zatížení pocítili přímo lékaři. "Novela daleko více nutí lékaře hovořit s pacientem a probírat s ním části dokumentace a vysvětlovat. To znamená, že pokud mu bere nějaký čas, je to ve prospěch pacienta," dodal Julínek.

Existují i výjimky

Novela však stanoví i některé výjimky. Částečné omezení se týká psychologických metod. Psychologické testy jsou totiž chráněny autorským právem a záznamů psychoterapeutických sezení.

Předloha počítá i s tím, že lékař by mohl částečně omezit přístup ke zdravotní kartě dítěte těm rodičům, kteří jsou podezřelí ze zneužívání nebo týrání svého potomka.