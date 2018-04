Oživte skomírající vztah. Víme, jak na to

Máte pocit, že váš vztah je nuda? Nejdřív si odpovězte na tři otázky:

1. Máme s partnerem pěkný vztah, ale myslím, že bychom potřebovali víc vášně.

2. Kvůli mému nabitému programu (práce, děti a další aktivity a povinnosti) nemám dost času na romantiku.

3. Ráda bych, aby v našem vztahu bylo víc romantiky, ale zaměstnává mě příliš mnoho jiných věcí.

Pokud souhlasíte alespoň s jedním z uvedených výroků, pak čtěte rady podle Kristy Bloomové, jak váš vztah oživit.

O autorce Krista Bloomová získala titul PhD v oblasti klinické sexuologie. Je klinickou sociální pracovnicí a konzultantkou. Je autorkou několika knih týkajících se partnerských vztahů. Specializuje se na párovou terapii, konzultuje s partnery problémy ve vztazích, sexu a podobně.

Soustřeďte se na sebe

Snažte se soustředit i na péči o sebe samotnou. Vymezte si dostatek času na své základní potřeby jako spánek, jídlo, osobní hygiena. Tohle všechno si náležitě užívejte a nenechte se stresovat nedostatkem času. Když se budete sama sobě dostatečně věnovat, budete mít i lepší náladu právě třeba na romantické chvilky.





Zaměřte se na své myšlení

Romantika je založena spíš na stavu mysli než na konkrétní akci. Zamyslete se a vzpomeňte si, kdy jste naposled myslela na sebe a svého partnera a kdy jste naposled zažili něco vzrušujícího?

Postoj dělá hodně

Jaký je váš postoj k sobě samotné a k vašemu partnerovi? Není možné být v jednu chvíli naštvaná a zároveň pomýšlet na něžné chvilky. Pokuste se zjistit, co přesně vás tak otravuje, proč jste rozmrzelá a naštvaná a promluvte si o tom s partnerem. Jestliže se s tím nedokážete vyrovnat vy sama, vyhledejte odborníka, který vám pomůže s problémy se vypořádat.

Udělejte si společnou "noc mimo domov"

Jedna z věcí, kterou psychologové často doporučují, je naplánovat si občas společnou noc mimo domov. Strávíte čas jen spolu, nebude vás nic rozptylovat (ani děti) a budete se moci věnovat aktivitám, které vás oba baví. A jestli si opravdu nemůžete zařídit noc, tak proč nezkusit malé dobrodružství přes den?





Udělejte si čas

Zjistěte, kdy a jak často máte chuť na romantické chvíle strávené společně s vaším partnerem a naplánujte si je. Říká se tomu "plánovaná spontánnost". Ať už je to erotická masáž, "party" v bazénu nebo víkend ve dvou, je důležité umět si společný čas naplánovat a užít si ho.

Zkuste vypnout obrazovku

Možná váš nedostatek romantických chvil souvisí s přílišným sledováním televize nebo surfováním na internetu. Přicházíte tím o cenný čas, který byste jinak mohli využít zcela jinak. Třeba procházkou, návštěvou bazénu nebo prostě být jen tak s partnerem. V televizi se dívejte jen na pořady, které vás doopravdy zajímají. Pak budete mít víc času jen na "vás dva".

Naplánujte si společné aktivity

Může to být třeba nějaký jednorázový workshop nebo dlouhodobější kurz (třeba kurz tance). Prostě najděte něco, co vás oba bude bavit a co byste rádi poznali. Pokud máte odlišné koníčky, můžete svému partnerovi ten svůj oblíbený ukázat, aby se o něm něco dozvěděl, a on zase může zasvětit vás do toho svého.





Pomůže i kniha nebo noviny

Na trhu je spousta knih, průvodců a dalších zdrojů, kde najít tipy na výlety. Zkuste si v měsíci naplánovat alespoň jednu společnou aktivitu na nějakém novém místě (nebo na vašem oblíbeném). Noviny nebo internetové vyhledávače vám taková místa pomohou najít. Nebraňte se dobrodružství, novým zážitkům a bavte se.