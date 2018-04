Fenomén živých Barbie dorazil i k nám. Mají dokonce svou „akademii“

Rychlokurz pro barbíny

„Bimbo je hračka pro muže, jejich pornografická fantazie. Nemusí být chytrá, musí mít ale pevnou vůli a umět se chovat,“ píše se na blogu Bimbo Barbie Academy. „Je pasivní a uvědomuje si, že muže zajímá především její tělo, ne její názory... Chce se líbit, mít se dobře a žít jednoduchý nekomplikovaný život a tím její ambice pomalu končí.“

Následují rady, jak se takovou „bimbo Barbie“ stát – většinou se týkají vzhledu. Ten je pevně předepsaný, měly by být štíhlé (autoři jim doporučují cvičit tak, aby získaly mezeru mezi stehny a „bikini bridge“, přestože to je pro mnoho žen nemožné), mít co největší poprsí, co největší rty, blond vlasy a opálenou pleť. Umělé úpravy zevnějšku jsou samozřejmostí, ať už se jedná o prodloužené řasy, botox nebo silikonové implantáty.

Že se klientky s extrémními požadavky, třeba na nepřiměřeně velká ňadra nebo výraznou změnu v obličeji, v Česku najdou potvrzuje i plastický chirurg Zdeněk Pros z Perfect Clinic. „Jsou to ale výjimky, o trendu bych nemluvil. Já sám takovému umělému fenoménu nefandím, proto se jim snažím podobné požadavky vždy rozmluvit,“ dodává s tím, že mnoho dam by pak třeba v padesáti mohlo litovat.

Sama sobě pánem

„Skutečná bimbo je pyšná na svoje tělo a vždy ho chce ukazovat světu,“ uvádí se v návodu, který ženy aspirující na tuto roli nabádá k tomu, aby chodily v co nejkratších a nejpřiléhavějších šatech, nosily co nejvyšší podpatky a fotily co nejvíce selfies. Hlavní je příliš nepřemýšlet, nemluvit a svůj život zcela podřizovat požadavkům mužů.

„Barbie Akademie je především zájmový blog, na Facebooku je to jen jedna z tisíce skupin, které si lidé přidávají, protože se v ní sdílí fotky krásných žen, nic víc. Pro někoho to může být fantazie, pro někoho životní role, fetiš a skrytá touha, kterou i podle běžných reakcí lidé přijímají s výsměchem nebo s nechutí,“ říká zástupce blogu, který si nepřeje být jmenován.

Dodává, že blog se vymezuje proti tomu, aby se s ženou obecně nakládalo jako s bimbo barbie: „Ta není oběť, naopak musí být vždy sama sobě pánem. Nejde proto o nabádání, velký důraz klademe na individuální rozhodnutí a zvážení všech pro a proti v dospělosti.“

„Rozhodně to nemá být zase další část do mozaiky ‚žena má být taková a musí se chovat takhle‘. Naopak, prvoplánovým důrazem na umělou krásu jsme proti všudypřítomnému diktátu, kdy na jednu stranu společnost favorizuje dokonalý vzhled, na druhou za něj ženy trestá. Volíme radši upřímnost ve falešnosti a svobodnou vůli udělat ze sebe třeba umělou panenku.“

Čím hloupější, tím lepší

Zdá se vám to absurdní? Pro ženy, jako je kalifornská bývalá modelka Blondie Bennettová, je takový život vytouženým cílem. „Když se mě lidé ptají, proč chci být jako panenka Barbie, říkám si: Kdo by nechtěl? Má skvělý život. Nedělá nic jiného, než že nakupuje a snaží se vypadat hezky – s ničím si nedělá starosti,“ řekla britskému deníku Daily Mail.

Blondie Bennettová

Devětatřicetiletá Blondie, která se živí tím, že svoje snímky prodává bohatým mužům, dokonce začala docházet na hypnoterapii, která jí má ubrat na inteligenci. Po dvaceti sezeních se prý cítí mnohem hloupější a je častěji zmatená. To jí prý zcela vyhovuje: „Chci, aby mě lidé vnímali jako umělohmotnou sexuální hračku a k tomu hloupost rozhodně patří.“

Ne všechny „oživlé panenky“ jsou takhle striktní, často svůj extrémně proměněný vzhled využívají spíš ke komerčním účelům. Například moskevská zpěvačka Taťána Tuzová vystupuje jako dvojnice Barbie na večírcích a dětských oslavách, její mladší kolegyně Valeria Lukjanová nebo Angelica Kenová se zase živí modelingem.