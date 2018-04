Ozdobte se v létě bláznivě barevnými doplňky

Žabky





Žádné túry v nich nepořádejte, ale když přijde na praktické boty do horkého počasí, není nad žabky, dříve vietnamky. Elegantními doplníte módu do práce, ve sportovních vyrazte do města nebo na pláž.

Tašky





Plážové tašky inspirovaly tvůrce městských kabelek a díky jim si nyní můžete vybrat z velké nabídky praktických, barevných a originálních kabel do města. Ztratí se v nich papíry do práce i menší nákup.

Klobouky a čepice





Mlynářské a studentské čepice z dávných dob se míchají s elegantními klobouky a moderními vzory na materiálech. Vyberte své hlavě na léto to, co vám sluší a ochrání vás před horkem.

Náhrdelníky





Korunou každého letního modelu je už několik let dlouhý a nápadný náhrdelník. Letos sahají těsně pod prsa a na výběr máte od přírodních přes dětské po neonově barevné.