Oxfordští vědci vytvořili vzorec pro pravou lásku

Nejedná se o žádné astrologické šarlatánství, ale o skutečně vědecké vyjádření tohoto fenoménu. Web bude brzy spuštěn v Austrálii a zájemcům z celého světa bude nabízet porovnání psychologických profilů tak, že se dva lidé budou moci otestovat a zjistit, jak se k sobě hodí jako partneři.

Projekt je jedním z největších svého druhu. Oxfordští vědci však varují, že se možná bude více než pro jiné národy hodit právě jen pro Australany. Na nich byl totiž potřebný výzkum před vývojem vzorce proveden, a může mí tak jistá národní specifika.

Zájemci budou v testu porovnáni podle dvaceti devíti klíčových oblastí, jako je emocionální temperament, společenský styl, inteligence a duchovní přesvědčení.

Pokud vyjdou testy na osmdesát procent kompatibilně, pak má dvojice šanci uspět a stát se členy pětadvacetiprocentní menšiny šťastných dlouhodobých párů. Test přitom obsahuje 256 různých otázek.

"Neustále vidíme, že jsou shodné vlastnosti obecně více preferovány při spokojenosti v dlouhodobém vztahu. Není to tak, že by člověk hledal svůj klon, ale skutečně se zdá, že pokud jsou vaše základní osobnostní rysy podobné, pak máte šanci lépe pochopit emoce jeden druhého. Některé z těch vzorců, které používáme v Austrálii, jsou jedinečné, ale rozhodně neprozradíme to tajné jádro věci, je to konkurenční byznys," tvrdí doktor Galen Buckwalter, psycholog z australské společnosti eHarmony.