Ovocné džusy v plastu mohou obsahovat rakovinotvorné chemikálie

Znepokojující informace o uvolňování toxinu antimonu z PET lahví do pitné vody se dostaly na veřejnost již před šesti lety. Nová studie z Kodaňské univerzity v Dánsku však odhalila, že antimon se více uvolňuje do ovocných a kyselých nápojů.

Nežádoucí přísada ovocných džusů

Dánští experti naměřili vysoké hodnoty této nebezpečné chemikálie u několika populárních značek džusů a ovocných nápojů. V některých případech byly hodnoty antimonu dokonce desetkrát vyšší, než je měřítky Evropské unie považováno za bezpečné.

Vědci věří, že nebezpečná substance prosakuje do ovocných džusů z plastikových obalů. Ačkoli nebyly jmenovány žádné konkrétní značky a výrobci, vysoké hodnoty antimonu byly naměřeny u 16 populárních osvěžujících ovocných nápojů určených i pro děti.

Prozkoumejte antimon!

Dánský tým, který studii provedl a publikoval ji v Royal Society of Chemistry, je těmito výsledky velmi znepokojen a požaduje okamžité prošetření tohoto problému.

"Koncentrace antimonu v testovaných produktech překročila limit pitné vody, ale jelikož neexistuje legislativa pro potraviny, nebyl porušen zákon," uvedl Claus Hansen, student medicíny z oddělení farmakologie na univerzitě v Kodani, který se na studii podílel.

"Nicméně si nemůžeme být jisti, že jsou hodnoty antimonu neškodné. Bylo by dobré více to prozkoumat, abychom získali lepší ponětí o tom, jaké by měly být hodnoty antimonu v ovocných džusech," dodává Hansen.

Jaké množství je zdraví nebezpečné?

Antimon nemá žádné známé biologické funkce a účinky dlouhodobého vystavení na člověka jsou dosud záhadou. Oxid antimonitý, který se používá jako katalyzátor v "PET" obalových materiálech, je však známý jako potencionální karcinogen.

I když není zatím jasné, jak velká dávka může být pro člověka nebezpečná, bylo zaznamenáno, že malé množství antimonu může způsobovat únavu a depresi, vyšší dávka pak zvracení a v nejhorším případě smrt.

Předešlé studie zabývající se vyluhováním antimonu do balené vody prošetřovaly účinky různých fyzických podmínek jako je čas, teplota a sluneční svit.

Claus Hansen a jeho kolegové se však domnívají, že proces vyluhování antimonu do nápoje by mohla urychlovat kyselina citronová obsažená v džusech.

Zdroj kontaminace není dosud určen

Dánský tým měřil koncentraci antimonu u 42 červených ovocných džusů, mezi nimiž byl černorybízový, jahodový, malinový a višňový. Pro měření vědci použili takzvaný ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem), což je ultrastopová analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových množství jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku.

Koncentrace antimonu u těchto džusů byla až 17krát vyšší než v předešlých zprávách o měření antimonu v balené vodě. Nejvyšší hodnoty antimonu zjištěné u jedné konkrétní značky černorybízového džusu, byly nad doporučenými normami Evropské unie o pitné vodě (5 mikrogramů na litr).

Tým dánských expertů však nebyl schopen s určitostí identifikovat jasný zdroj kontaminace, který mohl vzniknout jak z kvality obalového materiálu, tak i z procesu výroby nápoje nebo z přidaných sladidel.

Vědci proto nyní dále pracují na svém výzkumu a snaží se odhalit zdroj kontaminace. Pokud jejich testy zjistí, že cukr funguje jako vyluhovací agent pro antimon z PET obalů, mohlo by to vést k omezení používání PET obalů na balení cukrem obohacených potravin.