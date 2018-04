Ovocné dorty pro malé i velké

Základním předpokladem úspěchu při přípravě dortů a sladkých drobností jsou poctivé suroviny, pečlivé ruční zpracování a vyzkoušené recepty.

Ty svoje vám tentokrát prozradí muž, který s vařečkou a metlami umí zacházet vpravdě mistrovsky, šéfcukrář pražského Café Savoy a člen národního týmu kuchařů a cukrářů České republiky Lukáš Pohl.



Až podle jeho návodu vytvoříte sladké a voňavé náplasti na dětskou duši, smutnící nad koncem prázdnin, pak možná od svých potomků dostanete řád zlaté vařečky.



TARTALETKY S OSTRUŽINAMI

(30 min. + 20 minut na pečení)

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

Na linecké těsto:

* 200 g hladké mouky

* 150 g másla

* 100 g cukru moučka

Na náplň:

* 250 ml mléka

* 30 g vanilkového pudinku

* 75 g cukru krupice

* 1 vanilkový lusk, podélně rozkrojený

* 250 ml šlehačky, ušlehané

* 200 g ovoce

1. Nejdříve si připravíme linecké těsto. Všechny přísady zpracujeme v hladkou hmotu a necháme odpočinout v lednici cca 3 hodiny. Potom na hladké mouce rozválíme a vyložíme formičky. Dna propícháme vidličkou a pečeme na 200 stupňů asi 15-20 minut. Necháme vychladnout.

2. Z mléka, vanilkového lusku, cukru a pudinku uvaříme hustý krém a nejlépe za stálého šlehání necháme vychladnout. Potom ručně vmícháme šlehačku.



Tartaletky plníme krémem a na povrchu zdobíme ovocem.

Tipy pro malé ochotné ruce * VÁLENÍ TĚSTA zvládne i malé dítě, jen se raději nedívejte na tu spoušť pod stolem.



* MÍCHÁNÍ je hračka, ale dohlédněte, ať míchaný pokrm není příliš horký.



* ZDOBENÍ ovocem jde malým rukám úplně skvěle.



Větrníky s malinami

(20 min. + 30 minut na pečení)

NA 8 KUSŮ

Potřebujete:

* 400 g hladké mouky

* špetka soli

* 0,5 l vody

* 100 g oleje

* 8 vajec

Vanilkový krém viz tartaletky

Na karamelovou šlehačku:

* 200 g cukru

* 250 ml šlehačky

* 500 ml šlehačky, ušlehané

* ovoce na zdobení

1. Olej, vodu a sůl přivedeme k varu, postupně přisypeme mouku a těsto mícháme na plotně do té doby, než se přestane lepit na dno hrnce. Potom vložíme do mísy a metlami na těsto šleháme do částečného zchladnutí, přidáme polovinu vajec a stále šleháme, poté druhou polovinu vajec a šleháme do hladkého těsta. Dáme do cukrářského sáčku a stříkáme na pergamenový papír do tvaru větrníku. Pečeme na 220 stupňů cca 30 minut.

2. Mezitím si připravíme vanilkový krém (viz recept na tartaletky) a karamelovou šlehačku. Cukr roztavíme na karamel, pak přilijeme 250 ml šlehačky a vaříme do rozpuštění. Dáme vychladit. Potom směs vmícháme do půl litru vyšlehané šlehačky.

3. Větrníky rozkrojíme, nastříkáme vanilkový krém a karamelovou šlehačkou, ozdobíme ovocem, přiklopíme a pocukrujeme moučkovým cukrem nebo potáhneme fondánovou polevou.



Tiramisu s ovocem

(25 min.)

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

* 8 žloutků

* 100 g medu

* 500 g mascarpone

* 300 g sezonního ovoce (maliny, ostružiny, borůvky, jahody apod.)

* 1 dl kávy

1. Žloutky s medem šleháme nad vodní párou, abychom zajistili dostatečné tepelné zpracování. Potom za stálého šlehání směs odstavíme z páry a šleháme dále až do zchladnutí. Po částech do ní přidáváme mascarpone. Směs potom ještě krátce prošleháme a přendáme do cukrářského sáčku, kterým se lépe plní do sklenic.

2. Sezonní ovoce (maliny, ostružiny, borůvky, jahody...) si předem omyjeme a nakrájíme a po vrstvách jím plníme připravené sklenice. Nejprve dáme na dno trochu krému, potom piškoty namočené v kávě, pak ovoce a opět krém. Takto pokračujeme až do naplnění sklenice.

TIP: Do kávy, v níž budete namáčet piškoty, můžete přidat také polévkovou lžíci rumu, která dodá tiramisu chuť i aroma. Pro změnu můžete piškoty také namáčet v kakau nebo ovocné šťávě. Mascarpone lze nahradit obyčejným žervé.







Sachrův dort

(15 min. + 45 minut na pečení)

Potřebujete:

* 6 vajec

* 220 g cukru krystal

* 90 g hladké mouky

* 50 g hrubé mouky

* 50 g kakaa holandského typu

* 80 g oleje

* 200 g meruňkové marmelády

* 150 g polevy z hořké čokolády

* 50 g ovoce na zdobení

1. Bílky s cukrem ušleháme v pevný sníh. Žloutky ušleháme v pevnou pěnu a pomalu přilijeme olej. Smícháme mouky s kakaem. Potom promícháme sníh a pěnu ze žloutků a postupně přidáme směs mouky a kakaa. Formu vyložíme pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě na 180 až 200 stupňů cca 45 minut.

2. Vychladlý korpus dvakrát prokrojíme a slepíme marmeládou a pomažeme také navrchu a po stranách. 3. Dáme odpočinout, nejlépe do druhého dne, a poté potáhneme čokoládovou polevou a zdobíme ovocem.

TIP: Do meruňkové marmelády můžete přidat dvě polévkové lžíce rumu a lehce ji zahřát, lépe pak prostoupí korpusem. Místo meruňkové marmelády zkuste použít jinou, podle chuti a obliby. Sachrův dort můžete na talířku ozdobit šlehačkou.





Müsli dort s jahodami

(30 min.)

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

Na korpus:

* 150 g kukuřičných lupínků

* 100 g mléčné čokolády

Na druhý korpus:

* 4 vejce

* 120 g cukru krupice

* 120 g hladké mouky

* 20 g kakaa

Na náplň:

* 400 g bílého jogurtu např. activia

* 500 g měkkého tvarohu

* 3 plátky želatiny

* 150 g cukru moučka

* šťáva a kůra z jedné limetky, chemicky neošetřené

Na ozdobení:

* 400 g jahod

1. Lupínky rozdrtíme, smícháme s rozpuštěnou čokoládou a rozprostřeme na pečicí papír do dortové formy. Necháme ztuhnout a mezitím si vyšleháme vejce s cukrem do husta a ručně zlehka promícháme se směsí kakaa a mouky. Hmotu rozetřeme na plech do kola ve velikosti dortové formy a dáme péct na 200 stupňů do předem vyhřáté trouby. Pečeme přibližně 10 minut.

2. Namočíme želatinu do studené vody a vedle v míse smícháme jogurt, tvaroh, cukr, kůru a šťávu z limetky a pak promícháme s rozpuštěnou a okapanou želatinou.

3. Polovinu krému naneseme na korpus z lupínků a čokolády, zarovnáme a vložíme druhý korpus, který jsme po upečení nechali zchladnout, a naneseme druhou polovinu krému.

4. Zarovnáme a dáme ztuhnout do lednice nejlépe přes noc.



Po ztuhnutí vykrojíme z formy a zdobíme ovocem.

TIP: Ke kukuřičným lupínkům můžeme přidat i čokoládové müsli. Skvěle dort chutná také s čerstvými malinami.

RECEPTY: Lukáš Pohl