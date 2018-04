Vyzkoušejte letní kosmetický gejzír. Dopřejte pleti osvěžující ovoce

Jahody

Vůni a chuť šťavnatých červených jahod miluje snad každý. Navíc jsou skvělým zdrojem vitamínu C a minerálů, takže podporují hydrataci a regeneraci pleti. Vaše pokožka proto jistě ocení přísun tohoto sladkého ovoce v podobě pečujícího tělového peelingu nebo třeba mýdla.

Třešně

Trhání těchto drobných plodů neodmyslitelně patří k létu. Stejně jako jejich pojídání přímo na stromě nebo na nejbližším trávníku. Specifickou nasládlou chuť mají díky fruktóze, jsou také zdrojem draslíku, jódu, vápníku nebo vitamínu C, který posiluje imunitu. Díky minerálním látkám pomáhají odbourávat toxiny a chrání nás proti nežádoucím slunečním paprskům, navíc dokáží dostat unavenou pleť zpět do formy. Skvěle proto osvěží ve sprchovém gelu nebo pleťové masce.

Pomeranč, citron, limetka, grep

Šťavnaté citrusové ovoce nás dokáže spolehlivě probudit i po protančené noci. Je totiž doslova nabité vitamínem C, který pomáhá udržovat pružnost a hebkost kůže. Citrusy obsahují i další tělu prospěšné látky jako draslík, fosfor a mnoho dalších, které mají protizánětlivé a antioxidační účinky. Kosmetika obsahující výtažky z limetky, grepu nebo pomeranče vás osvěží a spolehlivě dobije chybějící energii. Zkuste třeba sprchové gely, tělová mléka nebo masky. Pokud však máte hodně citlivou pleť, vyhněte se obličejovým partiím.

Zásluhou vysokého obsahu vody, vitamínu A a C se melounová dužina využívá jako osvěžující maska na pleť, či balzám na spálenou kůži.

Meloun

Zacházíme s ním, jako by to bylo ovoce, přesto se tento šťavnatý obr řadí do kategorie zeleniny. To mu ale vůbec neubírá na přitažlivosti. Díky vysokému obsahu vody je krásně šťavnatý, plný vitamínu A, C i vitamínů skupiny B, draslíku nebo železa. Dokáže odrážet civilizační choroby, protože se v něm ukrývají aminokyseliny a látky s antioxidačními účinky, které chrání buňky a posilují imunitu. Vyzkoušejte melounový peeling nebo pleťovou masku.

Avokádo

Tahle superpotravina obsahuje více než 20 % esenciálních nenasycených mastných kyselin, vitamínů A, B, C a E, bílkovin, lecitinu a draslíku. Nejen, že skvěle chutná a pomáhá při trávení, ale dokáže zázraky i s naší pokožkou. Vyhlazuje ji, hydratuje a díky antioxidantům ji chrání i proti podráždění a také před předčasnými projevy stárnutí. Olej z avokáda je navíc spolehlivým bojovníkem proti nepoddajným a suchým vlasům, protože jim vrací sílu a lesk.

Broskve

Uklidňují mysl a pomáhají detoxikovat organismus. Kromě toho chrání před volnými radikály a dodávají tak naší kůži svěžest a zdravou barvu. Navíc obsahují řadu stopových prvků a příznivě působí nejen na pokožku, ale i na nervy a celkovou imunitu. Není tedy divu, že se broskve i její výtažky přidávají do mnoha kosmetických produktů. Sprchové gely, tělová mléka nebo třeba krémy totiž hydratují, zvláčňují a vypínají pokožku a dokáží jí dodat mladistvý vzhled.