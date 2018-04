Ovoce je zdravé, ale při dietě se vyplatí s ním šetřit

Všeho moc škodí. I ovoce při dietě. Budete-li spoléhat na jablka, broskve, banány či hrušky jako na prostředek, který vám přinese kýženou štíhlou postavu, můžete se dočkat nemilého překvapení. S ovocem by se to při dietě rozhodně nemělo přehánět, i když zcela ho vyřadit z jídelníčku by také byla chyba.