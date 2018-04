Přidejte na objemu. Oversize oblečení letošní zimu frčí

Nejenom přiléhavé oblečení umí být sexy. Někdy daleko více zalichotí ležérní vzhled a prodloužená velikost, která pomůže schovat mnoho nedostatků a dopřeje vám pohodlí. A i když máte na sobě kousek v maxi stylu, nemusíte nutně vypadat jako pytel od brambor. S velikostí i objemem se dá skvěle hrát. Někdy stačí jen vrstvit a kombinovat. Zde je pár tipů.

Kabát a šaty

Kousek, který by neměl chybět v šatníku žádné ženy, je oversize svetr. Obzvláště máte-li poctivé české pozadí a boky jako skříň. Hodí se k němu skinny jeans i leginy. Stejně tak jde báječně dohromady s boyfriend jeans a teniskami. Dlouhé svetry mají i tu výhodu, že z nich můžete udělat šaty. Stačí pásek a dobře padnoucí lodičky či elegantní kozačky. Navíc na nich pěkně vyniknout i šperky. Pokud preferujete objem, zkuste pletený svetr nakombinovat s mini či áčkovou sukní.

Plandavé kalhoty

Široké nohavice už dávno nesouvisí pouze s kulturou hippies. Návrháři se nechali tímto motivem inspirovat a výsledkem jsou rozmanité střihové kreace. Větší velikost kalhot dokáže snadno zamaskovat široká stehna, sluší i vysokým ženám. Naopak pozor by si měly dát ženy drobnější postavy. Snadno by se v nich mohly ztratit. Pomůže, pokud si zvolí střih s úzkým pasem či kratšími nohavicemi. Důležitý je kontrast. Proto k tomuto typu kalhot volte vždy přiléhavý vršek, třeba tričko či svetřík. Celkový výraz zjemní boty na podpatku.

Maxi kabát

Pokud jste zimomřivá, s velkým kabátem máte vyhráno. Vejdou se pod něho klidně dva svetry a tři roláky, aniž byste vypadala jako sněhulák. Velikost je navíc natolik nápadná sama o sobě, že už není třeba přemýšlet nad dalšími detaily. Bohatě stačí výraznější kapsy. Klidně se proto můžete vyřádit s barevným provedením a dopřát si třeba červenou či modrou barvu. Ke kabátku se skvěle hodí kecky i lodičky, záleží, kam se zrovna chystáte.

Zkusit můžete i trička, bundy či šály v prodloužené velikosti. Rozhodně se ale vyhněte nákupu kousků standardních rozměrů, které si pořídíte v jiné velikosti. Kromě toho, že to neudělá žádaný plandavý efekt, bude vidět, že vám to nesedí. Platí, že musíte vybírat s rozmyslem, co váš konkrétní typ postavy snese. Především drobné ženy by si měly dát pozor, aby se v příliš velkých střizích neutopily. Slušet jim bude volnější košile či tričko. Boubelky zase ocení volné střihy, které podtrhnout ženské křivky. Vždy myslete na to, že správný oversize model si lze vzít na procházku do města i na na večírek. A hlavně, že s v něm musíte cítit pohodlně a žádaně.