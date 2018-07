Podprsenkový top a teplákové šaty. Čtyři tipy, jak nosit outdoor ve městě

Teplákové šaty

Je to sen všech žen, které milují pohodlí, ale zároveň i ženský styl. Jeden univerzální kousek, který je z příjemného materiálu, dobře vypadá a dá se nosit úplně kamkoliv. Teplákové šaty všechny tyto požadavky splňují bezezbytku.

Dají se pořídit v různých střihových variantách (nejčastěji jsou volné a v délce po kolena) a zvládnou pochůzky po městě, pracovní schůzku, procházku po lese i výlet na rozhlednu. Vybrat si můžete buď bavlněnou variantou, bavlnu z příměsí, nebo třeba prodyšnou bambusovou tkaninu.

Funkční tričko

Propocená podpaží, výstřihy nebo záda jsou pro většinu z nás noční můrou. V úmorných vedrech se jim ale vyhneme jen stěží, protože většina oblečení z konfekce je z materiálů, které si nadměrným pocením neumí poradit. Na rozdíl od funkčních triček. Díky moderním technologiím a propracovaným designům často ani nepoznáte, že jde primárně o součást sportovní výbavy. Zkusit můžete trička obsahující částečky stříbra či kousky z merino vlny, které dobře sají pot, jsou antibakteriální, ale zároveň i pohlcují pachy, takže je nemusíte často prát.

Sportovní vršek místo topu

Bylo jen otázkou času, kdy se sportovní podprsenky přesunou z fitness center a posiloven do ulic. Variabilní kousek, který pozvolna dobývá i přehlídková mola, si rozhodně zaslouží pozornost všech módních konzumentů. Pevně drží při jakékoliv aktivitě, aniž hrozí, že vám cokoliv nechtěně vykoukne, je pohodlný a dá se snadno zkombinovat i s běžným outfitem. Výrobci nabízejí několik střihových alternativ, což umožňuje udělat si z něho slušivý top.

Nosit se dá samostatně k džínovým kraťasům nebo maxi sukni, pokud se rozhodne pro sportovní styl. Můžete si ho vzít i pod sako, bundičku či kimono a podle toho doplnit sukní nebo kalhotami. Hodí se také pod volná trička či tílka, ze kterých vám průstřihem na rukáv může koukat.

Pláštěnka i bunda v jednom

Nezbytná součást výbavy každého běžce či cyklisty je i lehká nepromokavá bunda. Zakomponovat tento kousek můžete také do svého „městského“ šatníku, hodí se k džínám, kraťasům, maxi sukni či maxi šatům. Dejte si však pozor na střih, který by měl být upnutější a kopírovat linii postavy. Vyhněte se výrazným kapsám na zip a logu svítícímu do dáli. Minimalistické ladění by v tomto případě mělo hrát prim.