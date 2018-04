Otužování ve finském stylu. Do sauny můžete i s miminkem

Než začnete se saunováním: * Absolutně zdraví

Do sauny by měli chodit jen lidé zcela zdraví. Chtějí-li začít po nemoci, měli by počkat aspoň dva týdny. * Čím menší, tím méně

Batolata by v sauně měla strávit maximálně tři minuty, u větších dětí nemá doba pobytu přesáhnout pět minut. Malým dětem byste navíc měli dopřát jen jedno prohřátí. * Sedněte si dolů

V sauně je nejtepleji nahoře, kde teplota dosahuje asi 90°C. Pro děti je vhodná teplota okolo 65°C což bývá ve výšce 90 cm nad podlahou. * Žádné skoky do sněhu

Děti by se měly ochlazovat vlažnou, nikoliv ledovou vodou. Ideální je sprchování, při němž však vynecháte hlavu.