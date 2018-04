Otrava jídlem vás poznamená na celý život

Původně nikoho nenapadlo, že by například artritida mohla mít souvislost se salmonelózou, která člověka postihla před půl rokem. Nicméně nové výzkumy ukazují, že otravy a nemoci způsobené závadným jídlem se na našem zdraví podepisují i několik let poté, co byla infekce vyléčena. A často jde přitom o následky celoživotního rázu.

Léčbou nic nekončí

Vědci se teprve teď začínají ve svých výzkumech zaměřovat na souvislost chorob, které předtím nikdo nespojoval, uvedl server msn. E.coli, salmonella, shigella, campylobacter a další původci střevních infekcí mohou vést k závažným zdravotním komplikacím i po několika letech od přeléčení původní infekce.

"Lidé se často mylně domnívají, že jakmile se s infekcí vyvolanou nakaženým jídlem vypořádali, celá záležitost tím pro ně končí a jejich tělo bude pracovat úplně stejně jako před nemocí. To však vůbec nemusí být pravda," říká Robert Tauxe z Center for Disease Control and Prevention ve Washingtonu.

Podle něj existuje řada případů, kdy lidé jako děti prodělali infekci e.coli a o deset let později jim začaly selhávat ledviny. Stejně tak se například ukazuje spojitost mezi salmonelózou a pozdějším výskytem artritidy, či paralýzou, která následovala po infekci, jejíž původcem byl campylobacter.

"Dlouhodobá spojitost mezi otravami a nemocemi z jídla a dalšími závažnými chorobami bezesporu existuje. Nicméně je však relativně chudě zdokumentovaná a tato oblast se teprve pomalu dostává do středu zájmu vědců."

Tělo v ohrožení

"Lidé drasticky podceňují zátěž, kterou pro organismus nemoci z jídla představují," říká doktorka Donna Rosenbaumová, která se touto oblastí zabývá.

"Prakticky každý týden se setkávám s pacienty přicházejícím se zdravotními komplikacemi, které zdánlivě s přeléčenou střevní infekcí nemají žádnou souvislost. Existuje tu však celá spousta společných jmenovatelů a zjevná souvislost.

Jako příklad mohu uvést ženu, která v osmi letech prodělala závažnou infekci e.coli a ve dvaceti jí v důsledku těžké infekce musela být odstraněna část tlustého střeva. Nebo pacienti, u kterých se rozvinul diabetes několik měsíců po zánětu slinivky."

Ve Spojených státech je s otravami a nemocemi způsobenými jídlem každý rok hospitalizováno 325 000 osob a 5 000 z nich zemře. Ve Francii je to například 113 000 hospitalizovaných a každý rok kvůli tomuto typu infekcí přijde o život 400 osob. U vyléčených pacientů se však velmi často s časovou prodlevou objeví další zdravotní komplikace. Některé vyžadují transplantaci ledvin, další vedou ke zjizvení střev a z toho vyplývajícím trávicím obtížím.

Nenápadní zabijáci

U zjišťování souvislosti mezi otravami z jídla a dalšími nemocemi je navíc těžké dokázat, že příčinou je skutečně otrava a nikoli například genetická dispozice.

Zatím jedna z nejlepších studií možné souvislosti mezi otravami jídlem a dalšími zdravotními komplikacemi pochází z univerzity v Utahu. Tady vytvořili podrobnou evidenci dětí s infekcí e.coli. U více než deseti procent pacientů se časem rozvinul život ohrožující hemoleticko-uremický syndrom, který fatálně ohrožuje ledviny a další orgány.

"Předpokládá se, že u třetiny až poloviny pacientů s léčeným hemoleticko-uremickým syndromem se do deseti let vyskytnou nějaké problémy s ledvinami," říká Andrew Pavia z fakultní nemocnice v New Yorku. "Jedná se především o jizvení ledvin, jejich pomalé selhávání, a dokonce i konečné selhání, které vyžaduje dialýzu."

Nebezpečnou hrozbou je i bakterie campylobacter, která se šíří především v syrovém (či nedostatečně tepelně upraveném) drůbežím mase a vyvolává onemocnění střeva s průjmy. U jednoho z tisíce nemocných však za měsíc či ještě delší dobu dojde k rozvinutí závažného Guillainova-Barréova syndromu, zánětlivého onemocnění nervových kořenů. S prodělanou střevní infekcí souvisí podle odborníků minimálně třetina případů tohoto syndromu. K jeho rozvinutí přitom může dojít i v případě, že příznaky infekce nebyly nijak vážné a průjem byl mírný. Průběh syndromu je také po prodělané infekci campylobacter mnohem vážnější než u lidí, kteří touto infekcí netrpěli.

U části pacientů, kteří onemocněli salmonelózou, se zase za půl roku po infekci objevila artritida. Jde o onemocnění, které se projevuje úpornou bolestí kloubů, zanícením očí a někdy i bolestivým močením. Často vede i chronické formě artritidy.