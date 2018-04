Tablety na praní připomínají dětem bonbony. Co byste měli doma schovat

Spousta předmětů naší denní potřeby je jedovatá nebo nebezpečná, ale jako dospělí si to ani neuvědomujeme. Málokoho z nás by totiž napadlo olizovat třeba kapsle na praní prádla nebo ty do myčky. Stejně tak bychom asi nevypili náplň do elektronické cigarety. Děti to ale vidí bohužel často jinak.