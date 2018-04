Otestujte svou psychiku: pochovejte dítě!

Způsob, jakým držíte a kolébáte své dítě, vypovídá mnohé o vašem mentálním stavu, zjistili to britští vědci. Uvedla to agentura Reuters, která citovala Journal of Child Psychology and Psychiatry. "Ze závěrů studie vyplynulo, že matky, které kolébají své děti na pravé ruce vykazují symptomy stresu a je u nich mnohem větší riziko deprese," říká Nadja Reisslandová, psycholožka, která výzkum vedla.

Nicméně důvod, proč tomu tak je, zůstává podle vědců záhadou. "Ukázalo se, že matky, které houpají své dítě na pravé straně, jsou víc stresované, ale zatím nevíme proč," říká autorka výzkumu.

Tým Reisslandové sledoval 79 novopečených matek v jejich domácím prostředí. Zaměřovali se na to, kterou rukou matky dítě zvedaly a na které ho následně chovaly či kolébaly. Současně se matky podrobily několika testům, které mapovaly jejich zdravotní stav.

Psychologové zjistili, že matky, které nevykazovaly žádné symptomy stresu či deprese, v 86 procentech preferovaly držení svých dětí na levé ruce. Houpání na pravé ruce naopak preferovala většina žen, které vykazovaly symptomy stresu a deprese.

"Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami byl zcela zásadní," říká Reisslandová. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že do toho, na které straně matka dítě držela, se žádným způsobem nepromítla skutečnost, jestli je žena pravačka či levačka.

"Závěry studie ještě nejsou definitivní, je potřeba opakovat ji s větším počtem respondentů," uvedla psycholožka. "Nicméně tyto poznatky se mohou stát dalším vodítkem odborníků při diagnostice depresivních matek."