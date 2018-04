Otestujte se: Znáte sami sebe?

Psychologové Tomáš Novák a Věra Capponi sestavili ve své knize Sám sobě psychologem desatero nejčastějších předsudků, které brání realistickému pohledu na nás samé.

Desatero nejčastějších předsudků:

1. Nikdo nemůže posuzovat sám sebe a své chování. Každý musí být kontrolován vnějšími pravidly a autoritou, která je autoritou právě proto, že je moudřejší a zralejší než ostatní lidé.

2. Za své chování vždy zodpovídáme druhým lidem, a to, co děláme, jsme povinni jim (a tedy i sobě) vždy vysvětlit, zdůvodnit a ospravedlnit.

3. Člověk je vždy zodpovědný za své blízké i za instituce, vůči kterým má závazky. Pokud tomu tak není, je nemorální sobec.

4. Seriózní člověk si stojí za svým. Názor, ke kterému se kdy přiklonil, nemůže přece měnit. Jinak je to osoba nezodpovědná, není na ni spoleh, může to být i vypočítavý převlékač kabátů.

5. Slušný člověk udělá vše pro to, aby nikdy nedělal chyby. Když by se nějaké dopustil, je to důkaz jeho lajdáctví, nepozornosti, nezodpovědnosti, neserióznosti atp.

6. Zralý a duševně vyrovnaný člověk se v sobě vyzná. Tudíž zná všechny své pohnutky a motivy a musí být schopen zodpovědět každou otázku týkající se všech souvislostí jeho chování. Přece když normální člověk něco dělá, tak ví proč. Kdo to neví, tak buď lže, nebo je zralý na psychiatrii. Člověk, který je ve vedoucím postavení, musí přece vědět všechno o světě. Co by to bylo za rodiče či učitele, který by nedokázal zodpovědět každou všetečnou otázku?

7. Člověk žije mezi lidmi a ve všech svých potřebách je na nich závislý. Proto je třeba se všemi lidmi dobře vycházet, nejlépe tak, že se chováme způsobem, aby nás měli všichni rádi. Když si nezachováme lásku, nebo aspoň sympatie druhých, povede se nám hůře než špatně.

8. Pokud je někdo inteligentní, musí vždy uvažovat logicky. Kdo tak nečiní, je hloupý, nebo alespoň lajdák.

9. Kdo chce dobře vycházet se svými bližními, musí být schopen vcítit se do jejich duše. Zejména v láskyplných vztazích je samozřejmé, že partneři umí beze slov předvídat přání, potřeby a pocity partnera. Mají-li se opravdu rádi, slova jsou zbytečná. Také když vám někdo něco vysvětluje, musel byste být hlupák nebo ignorant, abyste nerozuměl. Zkrátka slušný člověk musí být přiměřeně empatický a číst druhým myšlenky z očí. Pokud snad někdo potřebuje nakopnout, je ignorant.

10. Člověk hodný tohoto názvu se musí po celý život snažit být lepší a lepší. Pokud není ve všech ohledech dokonalý, musí se intenzivně zdokonalovat, až bude perfektní. Hlavně se musí snažit.