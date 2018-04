Otěhotnět můžete hned po potratu, je to dokonce vhodnější

Lékařští experti ze Skotska na základě svého výzkumu tvrdí, že ženy, které otěhotní během šesti měsíců po potratu, mají ty nejlepší vyhlídky na zdravé a bezproblémové těhotenství.

WHO doporučuje počkat 6 měsíců

Odborníci z oboru porodnictví a gynekologie často řeší otázku, jak dlouho po potratu má pár čekat, než se znovu pokusí o početí. Bez ohledu na výsledky nové skotské studie se již mnoho lékařů domnívá, že prakticky není důvod požadovat po ženách, aby početí odkládaly.

Světová zdravotnická organizace (WHO) však doporučuje počkat nejméně půl roku. Lékaři ze Skotska na základě své studie nyní navrhují, aby WHO svá doporučení zrevidovala.

Nemá smysl těhotenství zpožďovat

"Naše data ukazují, že alespoň u skotských žen nemá smysl zpožďovat těhotenství po nekomplikovaném potratu," vyjádřila se vedoucí výzkumu doktorka Sohinee Bhattacharyaová, profesorka porodní epidemiologie z univerzity v Aberdeenu.

Podle doktorky Bhattacharyovaové pomůže tento výzkum zdravotníkům, kteří chtějí poradit ženám, za jak dlouho se mohou opět snažit o otěhotnění, a to na základě pevných důkazů. Zároveň dodala, že pokyny WHO mohou být stále aplikovatelné na ženy v rozvojových zemích.

Brzké otěhotnění znamená menší zdravotní komplikace

Odborný lékařský tým pod vedením doktorky Bhattacharyaové shromáždil pro svou studii data od více než 30 tisíc žen, které prodělaly potrat při svém prvním těhotenství a poté znovu otěhotněly. Tyto ženy byly evidovány ve skotských nemocnicích mezi rokem 1981 až 2000.

Skotští odborníci zjistili, že ženy, které otěhotněly během šesti měsíců po prodělaném potratu, měly v porovnání se ženami, které otěhotněly později, menší pravděpodobnost, že znova potratí.

Ženy, které brzy po potratu znovu čekaly dítě, také měly menší pravděpodobnost porodu císařským řezem, předčasného porodu nebo nižší porodní váhy novorozeněte. Lékaři dále zjistili, že to nesouviselo se sociálními a osobními faktory nebo jinými problémy v těhotenství včetně kouření.

Rizika se zvyšují při oddalování těhotenství

Oddalování těhotenství po potratu může podle odborníků dokonce přinášet určitá rizika. Odložení těhotenství může být zvláště problematické ve vyspělých zemích.

"Ženy nad 35 let mají zvýšenou pravděpodobnost komplikací s početím, ženy na 40 let mají o 30 procent vyšší riziko potratu, což se zvyšuje na 50 procent u žen nad 45 let. Jakýkoli odklad početí by tak dále mohl snižovat jejich šance na zdravé dítě," napsali skotští odborníci.

Studie nepřesvědčila všechny odborníky

K výsledkům svých skotských kolegů se však někteří lékaři vyjádřili skepticky. Julia Shelleyová, profesorka ze Školy zdraví a sociálního vývoje na Deakinově univerzitě v Melbourne, poznamenala, že tato studie neodpověděla přesvědčivě na otázku, kdy je nejvhodnější čas pro otěhotnění po potratu.

"Výzkumy, jako je tato studie, neuvádějí, zda intervaly mezi těhotenstvími byly vybrány záměrně nebo byly náhodné," míní Shelleyová.

"Tudíž nemůžeme opravdu říci, zda těhotenství počatá velmi brzy po potratu opravdu mají lepší výsledky, nebo zda ženy (a páry), které počnou brzy po potratu, mají lepší výsledky v následujícím těhotenství než páry, kterým trvá otěhotnění delší dobu."

"Myslím, že studie navrhuje, že není na škodu počít okamžitě po potratu," řekla Shelleyová, ale vzápětí dodala: "Nemyslím si, že studie poskytuje přesvědčivé důkazy, že těhotenství počatá mezi šesti až dvanácti měsíci po potratu budou mít horší výsledky než ta, co byla počata rychle. Například vyšší počet ukončených těhotenství počatých mezi 6 až 12 měsíci může znamenat, že více z těchto těhotenství je neúmyslných."

Čekat šest měsíců nemá reálný důvod

Jiný expert z oboru porodnictví, doktor Georgie Attia, profesor porodnictví a gynekologie z lékařské školy v Miami, však souhlasí s tím, že skotská studie předkládá nové důkazy o tom, proč se snažit znovu otěhotnět již brzy po potratu.

"Souhlasím, že ženy by měly počkat několik měsíců po potratu, než se pokusí znovu otěhotnět, ale nikdy jsme vlastně neměli pevné důkazy, proč to radíme," řekl profesor Attia.