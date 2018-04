Otěhotněla jsem a dostala neštovice. Nevěděla jsem, zda dcera přežije

Co jsem si pamatovala, tak jsem v dětství neštovice neprodělala, ptala jsem se i mamky. Ta si jistá nebyla, ale říkala, že spíše ne. Neštovice se mohou prodělat i skrytě nebo se slabými příznaky, takže člověk ani neví, že to neštovice byly.

Došla jsem si raději za obvodním lékařem, zeptat se, jak to tedy je. Podíval se do dokumentace a zjistil, že jsem prodělala jen příušnice.

Zeptala jsem se, zda můžu neštovice dostat. Mávl rukou, prý jsem proti neštovicím už imunní, když jsem je doteď nechytila. To byla zásadní chyba, měla se mi odebrat krev a zjistit, zda mám proti neštovicím protilátky. To jsem bohužel zjistila pozdě, až když jsem si zjišťovala informace o neštovicích v těhotenství.

Neštovice ve třiceti

Jednoho dne jsme s manželem byli v plaveckém bazénu, k večeru mi nebylo dobře, dostala jsem teplotu a na břiše se mi objevil pupínek. Myslela jsem, že je to alergie na chlor, manžel se na to podíval a říkal: "Ne, to jsou neštovice!" Hrozně se smál, že ve třiceti letech prodělávám dětskou nemoc.

Do rána jsem se celá osypala, měla jsem vysoké teploty.

Vážení čtenáři, článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 Kč. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Protože jsem nedostala menstruaci, udělala jsem si těhotenský test, který vyšel pozitivně. Místo toho, abych se z těhotenství radovala, rozbrečela jsem se a běžela na internet shánět informace, co embryu hrozí. Volala jsem svému gynekologovi, nikdy pacientku s neštovicemi neměl.

Volala jsem dětskému lékaři, ten zase volal svému známému - genetikovi. Pokud je to prý takhle časně, těhotenství se buď zachová, nebo se plod potratí, pokud by ho neštovice ovlivnily. Můj gynekolog mi raději vypsal žádanku na genetiku ke konzultaci. Paní genetička mi řekla to samé, ať čekám, zda se těhotenství zachová.

Na genetice mi napsali genetický ultrazvuk ve 20. týdnu. Dělal ho jeden hodně známý profesor. Plod zkontroloval, prý je to ukázkové miminko, dokonce nám řekl i pohlaví - holčička. Slova od něj mě uklidnila a já si začala konečně těhotenství užívat, i když jsem se pořád bála. Neštovice můžou způsobit vývojové vady mozku, končetin a očí.

Šťastný konec

Dcera se narodila přesně den po termínu. Vše bylo v pořádku, neštovice v těhotenství nezanechaly následky.

Neštovice jsou přitom velmi nebezpečné hlavně těsně před porodem, kdy hrozí miminku vážné komplikace, dokonce i smrt.

Chtěla bych všechny budoucí maminky touto cestou informovat, aby zapátraly ve svých očkovacích průkazech a zkontrolovaly si, zda jsou na vše řádně očkované. Ušetří si tím v těhotenství mnoho starostí.

Očkování proti neštovicím není v České republice dlouho, maminkám, které neštovice neprodělaly, ho rozhodně doporučuji. Hlavně těm, které už mají doma starší školkové dítě či pracují s dětmi.