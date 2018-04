Otec souhlas k odstěhování z Argentiny nedal

MARCELY KRAJNÍKOVÉ SE PTEJTE ZDE



Tvrdí totiž, že děti jejich matka Marcela Krajníková před čtyřmi lety unesla z Argentiny, kde do té doby žila se svým argentinským manželem Roquem Fiordalisem.

„Matka měla dokumenty o tom, že může vycestovat z Argentiny i s dětmi, ale neměla souhlas od otce, že zde můžou zůstat žít,“ říká Markéta Nováková, zástupkyně ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Její úřad otce v České republice zastupoval.

„Byl tady, ale nemohl se pochopitelně zúčastnit všech soudů. Cesta sem je moc drahá,“ vysvětluje Nováková, proč se na ně otec dětí obrátil.

Tvrzení, že Krajníková měla od manžela jen dočasný souhlas k vycestování, potvrdila i mluvčí litoměřického soudu Alexandra Šetková. „Nedal souhlas k tomu, aby se do Česka natrvalo přestěhovaly. Proto jsme rozhodli, že je protiprávně přemístila z místa bydliště.“

Podle Novákové nejde však o únos v pravém smyslu slova, ale o protiprávní zadržení dětí. „Už v roce 2003, kdy začal platit rozsudek o navrácení dětí do Argentiny, jsme neprodleně podávali návrh na výkon rozhodnutí. Bohužel matka napadala soudní rozhodnutí, proto soud k tomu výkonu dlouho nepřistupoval,“ upřesnila Markéta Nováková s tím, že obvyklé bydliště dětí je to, na kterém se rodiče naposledy dohodli. V tomto případě je to Argentina.

Protože nejsou manželé rozvedeni, mají na děti nárok oba. Matka se podle Novákové musí pokusit získat rozhodnutí o svěření dětí do své péče u argentinských soudů. Krajníková se proto v nejbližší době chystá do Argentiny odcestovat.

Vyjádření otce se MF DNES nepodařilo získat, už od pátku nebere telefon. Podívat se na děti zatím nebyl nikdo z českého konzulátu v Argentině. „Mou povinností to není, nemůžu tam iniciativně zazvonit,“ uvedla konzulka Blanka Kovácsová.

