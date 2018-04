Otec Miss ČR: Když Zuzka přibrala, byla mnohem krásnější

V bytě s ním bydlí jeho mladší dcera Tereza, ale načas tu pobývá i jeho přítelkyně Martina s jeho nejmladším potomkem, jedenáctiměsíčním Matyášem. Celkem se, i s těmi nevlastními, do rodiny počítá šest dětí. Jeho bývalá žena si totiž s druhým manželem také založila rodinu a vychovává malou Anetu. Nad rodinnými fotografiemi se otec rozpovídá...

Mít z dcery modelku obvykle bývá snem matek. Zuzanu jste ale k modelingu vedl vy. A to u otce nebývá obvyklé. Můžete to vysvětlit?

V roce 2000 jsme se s manželkou po 17 letech rozváděli a dohodli jsme se, že do toho nebudeme zatahovat děti. Obě dcery tak soud automaticky přiřkl matce. Ta už v té době ale žila s novým partnerem a abych nezůstal úplně sám, přistěhovala se ke mně tehdejší přítelkyně Irena se svými dětmi Kristýnou a Dominikem. Jenže dcery mě překvapily a po pár týdnech bydlení s matkou se vrátily ke mně. A v našem předchozím bytě 3+1 nás tak najednou bylo šest.

Zuzaně je nyní dvacet, takže byla v té době v pubertě a nevlastní děti byly maličké. Jak jste to zvládal?

No lehké to nebylo a musel jsem se pořádně v práci otáčet. Doma čekaly čtyři ženské a ještě fenka. Jediná mužská opora v rodině byl Dominik a kolikrát jsem mu při odchodu do práce v žertu povídal: Jsi tu jediný mužský, tak to tu máš na povel. S Irenou si holky sice rozuměly, ale já byl pořád v práci. Večer jsem si pohrál s dětmi a pak usínal u televize. Vedení celé domácnosti tak bylo jenom na partnerce a to byl asi důvod, proč jsme se nakonec před dvěma lety rozešli. Peněz bylo málo a v pubertě se Zuzka tak vytáhla, že neměla co na sebe. A já s ní běhal po obchodech, nakupoval oblečení a boty a přitom obracel každou korunu.



Kdy se tedy Zuzana k modelingu dostala? Přihlásil jste ji do nějaké agentury?

Ne, nikdy. Je pravda, že už od jejích patnácti let jsem od učitelek na třídních schůzkách slyšel, jaká je z ní pěkná holka, ale tenkrát jsme o tom ještě neuvažovali. Zuzana zpívala s karvinským pěveckým souborem Permoník a docela jí to šlo. Až když začala dělat obchodní akademii, navedly ji kamarádky, ať se přihlásí do soutěže Miss Reneta 2005, která se konala v Havířově. Zuzka sice z několika set dívek postoupila do finále, ale tím to skončilo. Jezdil jsem tam s ní a utěšoval ji, protože byla zklamaná. V duchu jsem si ale říkal, že takových krásných holek je spousta. Také její matka se zpočátku k tomu stavěla dost negativně, ale teď už změnila názor.

Jenže Zuzana v tom roce slavila jeden úspěch za druhým. Získala titul Miss Léto, Miss Europe Sport, v soutěži Miss Praha Open byla první vicemiss a na Miss Golf ji diváci zvolili Miss sympatie. Co se stalo?

Ozvala se pražská agentura a nabídla jí smlouvu a také ji zvali do soutěže Miss Léto do Olomouce. Protože Zuzce bylo sedmnáct, smlouvu jsem podepisoval za ni já a protože bylo nákladné do Prahy dojíždět, našel jsem jí tam bydlení. Pak ji nechal v Praze, aby mohla fotit. Udělal jsem jí sice rodičovské kázání, aby se nedala zlákat penězi nějakého mecenáše a zůstala sama sebou, protože na to má. Jenže pak jsem doma seděl a říkal jsem si, panebože, vždyť je jí jenom sedmnáct, co když se jí tam něco stane. Dcera mě ale překvapila. Najednou večer zazvonil telefon a já se jí ptal, tak co Zuzko, pojedeš do Olomouce? A ona mi říká: tati, já jsem to vyhrála, přijeď mi odvézt ceny.

S úspěchem přišla popularita. Byl jste rád?

Všude visely její fotky, lidé po ní chtěli podpisy a já byl z toho naměkko a měl velkou radost. Na těch různých soutěžích jsem si také všiml, jak matky svým dcerám upravují šaty i účes a vzpomněl jsem si, jak jsem byl nešťastný, když jsem musel chodit do obchodu nakupovat modely. Holka vylezla z kabiny v šatech a já jí říkal: A nemělo by to být delší? Většinou nám pak radily prodavačky, i když se na mně zpočátku dívaly divně, když jsem Zuzce nakukoval za závěs.



Původní rodina. Zuzana a Tereza s mámou a s tátou

Pak přišly nabídky i z ciziny. To jste se už asi moc neviděli?

No moc ne. Zuzka fotila v Milánu, ve Vídni a loni na podzim se vrátila z Mexika. Mezitím střídavě pobývala v Praze i doma a v té době začala uvažovat, že se přihlásí do soutěže Miss ČR. Probírali jsme to spolu a já ji varoval, že pak bude smlouvou hodně vázaná a že si to má ještě rozmyslet. Nakonec to vyřešil její přítel Tomáš, který ji přihlásil tajně. Byl jsem s ní na Miss Moravia, kde ji přeskočila Zuzana Putnářová z Ostravy. Tehdy se Zuzka rozhodla zabojovat a vsadila na volnou disciplínu. Se svým tanečníkem dřeli a dřeli, aby na finále přišli s něčím novým. A myslím, že to rozhodlo. Všechny ostatní soutěžící měly stejné vystoupení jako na Miss Moravia. Když byly všechny finalistky na desetidenním soustředění v Las Vegas, Zuzka onemocněla. Ale ukázala, jaký je bojovník, zvládla focení i s horečkou a porotci, kteří si je tam proklepávali, ji zvolili vítězkou zájezdu.

Každá modelka si hlídá svou váhu. Některé hladoví tak intenzivně, že se dopracovaly až k anorexii. Jak to bylo se Zuzanou? Nedrží nějaké diety?

Zuzka nikdy žádné diety nedržela. Právě naopak, jako dítě byla docela vydatný jedlík a nikdy nevěděla, kdy má dost. Na návštěvě sice hostitelé obdivně vzdychali: Ježíši, jak té holce chutná, ale někdy se tak přejedla, že jí bylo špatně. V dospívání z toho vyrostla a žádnou dietu nedržela. Ani na střední škole, ani když začala s modelingem. Oblíbené jídlo? Snad čína z kuřecího masa. Jednu dobu, když po soutěži na Miss Europe Sport začala normálně pracovat, trochu přibrala. Mně se pak moc líbila. Byla mnohem krásnější než teď. V poslední době spolu nejsme tak často, abych vyzvídal, co přesně jí, ale vím, že od soutěže Miss Moravia musela shodit 3 až 4 kilogramy. Když jdeme někam do restaurace, tak si obvykle objedná zeleninový salát a maso jí bez příloh, jen se zeleninou.

Jak jste prožíval finále? Byl jste hodně nervózní?

Vyjížděli jsme do Brna autem s mladší dcerou a kamarády ve čtyři odpoledne. Místo jsme už dostali až úplně nahoře. Vyhlášení bylo kolem jedenácté večer, ale než jsme se k Zuzce dostali, bylo už po půlnoci. Pořád kolem ní chodili novináři a fotografové, i v baru, kde jsme slavili. Celou dobu byla Zuzana v té krásné červené róbě a moc jí to slušelo. Nedávno přijela domů a šli jsme do pizzerie za Terezou, která tam je na praxi. Mysleli jsme si, že si v klidu popovídáme. Jenže nás obklopili její známí a skoro jsme se nedostali ke slovu.



Kolem vaší dcery se vyrojila i spousta zaručených informací o tom, že špatně vidí a dokonce že nemůže mít děti. Je to pravda?

Nechápu, proč se někteří novináři mohou živit rozšiřováním takových zpráv. Problémy s okem se u Zuzky objevily už v dětství a musela nosit brýle. Jenže jako holka. Styděla se a pořád si je sundávala. Teď má předepsané brýle do auta k řízení a na každém oku potřebuje jiné dioptrie. To, že by nemohla mít děti, pravda není.



Když jste svou dceru v sedmnácti nechával v Praze, měl jste o ni strach. Teď je jí dvacet, je slavná, má svůj zařízený byt i přítele. Stále se ještě něčeho obáváte?

Je hodně důvěřivá a upřímná. Lidé dneska závidí hlavně úspěch, tak se bojím, aby jí nějaký zlý člověk neublížil.



Budoucí Miss ČR 2008