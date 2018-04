Otec, milenec, partner, syn. Kolik mužů potřebujeme ke štěstí?

Jsou muži, jejichž počty ve svém životě nemáte absolutně šanci ovlivnit, jako otec či bratr. Pak jsou muži, u nichž máte vliv na počet, ale občas zjistíte, že daný kus je pro vás nezdravý. Existují i druhy, kterých je jako šafránu a stejně láskyplně byste si je měla hýčkat. Každý, který vaším životem ale prošel, jej nějak poznamenal. Kolik je tedy zdravý průměr a co vám ten který druh může vlastně dát:

Táta

Váš zploditel je muž, který má na váš budoucí partnerský život a vaše ženské sebevědomí zcela rozhodující vliv. A to bohužel i v situaci, kdy se ve vašem dětství nevyskytuje vůbec či jen sporadicky. Partnerství totiž nemáte nakoukané, tudíž vaše dlouhodobé vztahy, tím spíš soužití s muži, pak budou připomínat jízdu na dálnici bez předchozích cvičných hodin. Hrozí mnohem, ale mnohem víc karambolů.

Naopak máte-li otce v seznamu spolubydlících, je na komsi cvičit ženské zbraně, vůči komu se případně vymezovat i koho podvědomě hledat ve všech milencích. Je-li váš rodič machistický generál, pak vy nejspíš buď budete následovat matku v oboru tichá puťka domácí, nebo z vás bude zavilá bojovnice. Zavilá až tak, že ve světlých okamžicích zjistíte, že dost často bojujete proti sobě.

Jestliže vás matka obdařila tátou gentlemanem, který ženy respektuje, snižuje se vaše riziko hnízdění s nějakým nezodpovědným idiotem, který si na vás bude léčit mindráky. Jste-li totiž v období svého dětství a mládí princezna, nikoliv ovšem rozmazlená, pak vás ani nenapadne nechat po sobě šlapat.

Bonus navíc: S normálním otcem se naučíte maximálně efektivně pracovat s pohledem z podhledu – laním, který pomáhá likvidovat průšvihy a prosazovat vlastní cíle.

Bratr

Výborný cvičný materiál. Jste-li starší sestra, nebude pro vás překvapením, že o partnera je potřeba trochu pečovat, dohlížet na rozvoj jeho osobnosti i hygienické návyky, dozorovat plnění úkolů jemu svěřených. Rovněž vás nerozhodí jeho sklony k občasné infantilitě a vaše role hlavního rozhodčího orgánu.

Nepříjemné může být, že máte tendence partnera házet do stejné skupiny s dětmi (máte-li jaké). Dávejte si pozor na automaticky plynoucí věty. Ona taková otázka při společnému léhání na lůžko "Zuby už sis vyčistil?" nefunguje zrovna jako rozněcovadlo touhy.





Pokud jste vyrůstala vedle bratra staršího, nedělá vám problém urvat si ve společnosti nezbytnou pozornost, brát život trochu jako soutěž a domáhat se ochrany u silnějších. Rizikem takto obdařených bývají sklony přehazovat vinu preventivně na druhou stranu hřiště. Štvalo to už bratra, partner na tom bude podobně.

Bonus navíc: Máte jasnou představu, co znamená dělit se, ale nerozhodí vás termíny větší a menší půlka. Taky se umíte celkem dobře prát, což se může hodit.

První milenec

Hýčkejte si ho, protože ve vzpomínkách se k němu budete celý život vracet. Proto je velmi příjemné, znáte-li jeho jméno a příjmení. Pokud s ním bylo všechno prima, máte laťku, pod níž se vám nebude chtít jít. Je to výhoda v situacích, kdy třeba zjistíte, že sex s novým zdrojem není zdaleka tak zábavný, jak ho znáte. Protože víte, že to může být lepší, máte motivaci pracovat na vylepšování. Naopak, jestliže se první noc vašeho života slibující vášeň obešla naprosto a zcela bez vášně, pak vás čeká spousta příjemných překvapení.

Bonus navíc: Trapasy spojené s první láskou musí být z podstaty věci tragikomické, abyste v budoucnu měla dostatek historek do placu, tudíž je třeba je vítat s nadšením.

Mezimilenci

Mezimilenci jsou muži mezi první láskou a stávajícím partnerem. Jejich životní rolí je dodávat vám sebevědomí, byť třeba neúmyslně. Buď mají ten dar a správně ve vás vidí fatální dámu svého života, což vám dávají průběžně najevo, nebo vás krapet dusí, vám to časem dojde, překonáte svou domnělou lásku k nim a... Budete na sebe pyšná, tedy sebevědomí poposkočí o stupínek výš.

S každým samozřejmě získáváte i řadu praktických poznatků, leč ani s praxí se to nemá přehánět. Ideální počet, který ještě slouží k rozvoji vašich partnerských dovedností, ale nezmáhá zbytečným opakováním, je vysoce individuální. Stejně tak individuální je i postoj k tomu, co za reálné číslo stávajícímu druhovi v lásce přiznat.

Bonus navíc: Bývalí milenci často mívají sympatické sklony stávat se dobrými kamarády. Erotično, které kdysi fungovalo, už bylo vypotřebováno a teď se mohou soustředit třeba na to, jak vám pomoci v nouzi. U takového stěhování se pak ukážou výhody dávné mladické přelétavosti.

Ten pravý

Ten pravý je vždy jen jeden. Pokud totiž původního pravého vystřídal nový, pak ten starý je jasně nepravý. Přínos opravdového pravého je v tom, že bez něj by byl váš život prostě poloviční.

Miluje problémy, nebo svou matku Jak poznat, že to není ten pravý?

Je to člověk, který vás do nemocnice veze se strachem v očích, který vás před vulgárními dotíravci chrání s rytířskou samozřejmostí, vaše vtipy mu připadají veselé, vaše kůže hebká i s pokročilým pomerančovým efektem, váš mozek brilantní i na mateřské a na hrob by vám případně vytesal Předobrá žena. Vedle takového tvora je mnohem snazší být sebevědomá, schopná, šikovná, milá a žádoucí.





Bonus navíc: Všední život, a to i s tím pravým, přináší nepřebernou studnici námětů pro hovor s kamarádkami. Což je mile očistný ženský rituál, jehož jsou partneři vděčným objektem.

Otec vašich dětí

Ne vždy naplnitelným ideálem je stav, kdy se otec vašich dětí shoduje s panem Pravým. Nicméně ve všech případech je to člověk, který vás bude provázet až po zbytek vašich dní. Díky němu dostanou vaše děti druhou část nálože zvané výchova a snad ještě podstatnější polovinu genetické výbavy.

Jemu vděčíte za to, že je komu vytknout jak výchovné, tak právě zděděné nešvary. I když uděláte maximum pro to, abyste vy osobně kontakt s ním po neúspěšném vztahu minimalizovala, budete jej často vídat v pohledech, gestech, rituálech i odpovědích svých drahých potomků. Na druhou stranu to bývá jediný člověk na světě, komu starosti a radosti spjaté s vašimi společnými dětmi připadají stejně důležité jako vám. Možná se do krve pohádáte, jestli je váš syn talentovanější na klavír nebo atletiku, ale vězte, že nikomu dalšímu by to za hádku nestálo. Rovněž je to člověk, který by vám měl kromě jiného pomáhat zvládat i finanční břemeno spojené s pořízením mláďat. Ono z čehokoliv platit polovic je fakt příjemné...



Bonus navíc: No ty děti přece!

Syn

Teprve díky vlastnímu synovi se vám částečně zpřístupní mužský svět. Pozorováním jeho života od prvopočátků pochopíte, že spoustu věcí, které u svého partnera považujete za typický naschvál, muži nedělají ženám na truc, ale jsou k tomu puzeni přírodou. Obdařenost synem vás rovněž může přimět akceptovat takovou náplň volného času, na kterou byste kvůli nikomu jinému nepřistoupila, a to dost možná ani za peníze.

Hodiny a hodiny na zimáku s malým hokejistou, odpoledne s balónem s fotbalovou nadějí, pronikání do nesmyslných počítačových her, protože chcete vědět, čím váš drahoušek zabíjí odpoledne. U syna také pochopíte, že i ten největší tvrďák mívá slabé chvilky – dlouho pro něj budete ta, které se s nimi jako jediné na světě bude ochoten svěřit. I před tátou bude za drsňáka, ale vám přijde říct, že se na něj ošklivě ušklíbla Róza ze třídy.

Bonus navíc: Díky synovi si můžete splnit dávný sen o vědecké kariéře. Váš výzkum by se mohl jmenovat: Kolik jídla se vejde do puberťáka a jak je to vlastně možné. S těmi, co to ještě nezažily, se ráda vsadím, že váš syn sní jednou na posezení tolik rohlíků, co vy jste ani v bohatýrských dobách nezkonzumovala za týden.





Je spousta dalších mužů, kteří mohou fatálně ovlivnit váš život. Schopný učitel, díky němuž s láskou přečtete celého F. L. Věka. Arogantní šéf, kvůli kterému zdrhnete z dobře placeného místa a najdete svůj osud v kozím chlívku. Naopak empatický nadřízený, který je spoluzodpovědný za to, že se do práce po neděli těšíte.

Široká plejáda různých typů kamarádů – od těch, s nimiž to dodnes eroticky trochu jiskří a kteří proto báječně poslouží jako akutní náplast na poraněné sebevědomí. Přes ty, kterým je radost se svěřovat. Konče třeba těmi, s nimiž se zasmějete jako s nikým jiným na světě. Svou historickou roli mohou sehrát i různí strýčci, dědové, bratranci. Přes naši celoživotní obklopenost jimi nás muži permanentně překvapují a tak trochu štvou. Ale vděčíme jim za opravdu dost. Minimálně za to, že bez nich bychom se snad musely začít nechápat my ženy navzájem!