Otcovskou vítají muži i ženy. Tátové mohou zlepšit své pouto s dítětem

Podle výzkumu Ligy otevřených mužů (LOM), kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, má otcovská dovolená v současně prosazené podobě (tedy jako možnost bez sankcí za případné nevyužití a bez krácení mateřské dovolené) podporu 93 % mužů i žen. Již nyní si mnoho mužů bere po narození potomka dovolenou, aby mohli první týdny trávit s dítětem a matkou.

Otcové nemohou čerpat mateřskou dovolenou, kterou žena pobírá většinou prvních šest týdnů po narození potomka. Mohou ale nastoupit na rodičovskou dovolenou, která po ní následuje a u níž si mohou zvolit délku jejího čerpání od jednoho roku do 4 let.

„LOM dlouhodobě prosazuje aktivní otcovství a podporuje jakékoli kroky vedoucí k podpoře otců, kteří se chtějí podílet na péči o děti. Zavedení otcovské vnímáme jako dobrý základ a zapojení se mezi vyspělé státy Evropy. Zároveň jsme přesvědčeni, že by další kroky podpory otcovství měly následovat,“ uvádí Lukáš Talpa, projektový manažer a lektor LOM v projektu Aktivní otcovství.



Otcovská ve světě

Otcovská dovolená v různých podobách funguje ve 20 z 28 států Evropské unie i v mnoha dalších zemích světa - namátkou třeba v Mexiku, Chile, Austrálii nebo na Islandu. Ve skandinávských zemích se silnou tradicí rovného rozdělení příležitostí si podle údajů OECD mohou otcové vzít až deset týdnů dovolené, náhrada mzdy se pohybuje od 70 do 98 % jejich platu. Nejdelší otcovskou dovolenou v délce 53 a 52 týdnů si mohou vybrat tatínci z Jižní Koreje a Japonska, náhrada mzdy pak činí jejích 30, resp. 58 %. Možnosti ale využívá velmi malé procento otců.

Další země jdou i jinými cestami - například týdny rodičovské navíc, pokud její část čerpá namísto matky otec. „Mezi českými otci je zájem o bonusový týden rodičovské dovolené (tedy bez trestání za případné nevyužití), daňové úpravy a aktivní podporu částečných úvazků a dalších kroků podporujících slaďování pracovního a rodinného života,“ uvádí Lukáš Talpa z průzkumu Ligy otevřených mužů.

Většina reakcí na schválený návrh se v diskusích i na sociálních sítích nesla v pozitivním duchu, častou poznámkou pak bylo: Konečně jsme se také dočkali! Další pak litují, že se jim dítě narodí ještě před vstoupením otcovské v platnost, anebo že ji už „promeškali“. Našly se však i kritické hlasy:



„Jsem z tohoto rozhodnutí vlády poněkud rozpačitá. Kdo určil, že týden postačí na adaptaci? Myslím si, že když tatínek chce o miminko a maminku pečovat, tak si to vždycky nějak zařídí. Je to o celkovém přístupu. Spousta chlapů chodí do práce a s domácností pomáhají, dětem se věnuji. Tohle je podle mně zbytečnost. A co OSVČ? Zase nic. Bylo by lepší dát porodné na každé dítě třeba. Nevidím v tom velký profit pro rodiny a rozhodně bych to nezveličovala, týden volna určitě z žádného chlapa lepšího tátu a manžela neudělá,“ napsala naopak čtenářka OnaDnes.cz v diskusi na našich facebookových stránkách.



Ze schváleného návrhu ovšem vyplývá, že na otcovskou dovolenou a podporu ve výši 70 % vyměřovacího základu dosáhnou všichni otcové, které si platí nemocenské pojištění (podobně jako mateřskou dostanou i matky OSVČ, pokud si platí nemocenskou).Týden není příliš ani podle podporovatelů otcovské dovolené, jedná se hlavně o kompromis s ohledem na možnosti státního rozpočtu. Na druhou stranu týden placené otcovské pro rodiny znamená alespoň částečnou náhradu a staví otce alespoň na chvíli do role pečovatele, nikoliv pouhého domácího „pomocníka“.



Kromě kojení zvládne otec vše

A v čem je tedy hlavní přínos otcovské dovolené? Podle odborníků i tatínků s touto zkušeností především ve snadnějším navázání vztahu s miminkem. Přítomnost v domácnosti po celý den nestaví muže do role návštěvníka a pozorovatele miminka, má daleko větší možnost se sám aktivně zapojit. Díky tomu se může tzv. naladit na potřeby dítěte a podobně jako matka se naučit rozpoznávat jeho reakce a rychle reagovat na jeho potřeby.



„Nekojíme, ale jinak zvládneme vše, co uznáme za vhodné. Instinkt péče o mláďata, umění něžně potomka přitisknout na svoji mužnou hruď, reakci úsměvem na úsměv máme vrozenou, stejně jako druhé pohlaví. Pokud to předchozí generace potlačovaly - jejich chyba, není důvod ji opakovat. Možná si to přinejmenším babičky a tety nemyslí, ale jde o jejich problém,“ uvádí psycholog Tomáš Novák ve své knize O otcovské roli.

Ve své knize dále rozlišuje psycholog tři poporodní fáze. V té první se matka nechce odloučit od dítěte a nemá tedy cenu na tom trvat. „Nenutíme ji, leč podstrojujeme slovy i činy,“ nabádá zkušený psycholog otce.

Následuje druhá poporodní fáze, ve které se matka sice od dítěte odloučit nechce, potřebuje si ale odpočinout. „Stáváme se dominantními samci. Přikážeme jí to vlídně, leč důrazně a důsledně,“ radí Tomáš Novák otcům, kteří chtějí hrát v životě svých dětí významnou roli.

Ve třetí poporodní fázi je odluka od dítěte pro matku již žádoucí, v tu chvíli má otec šanci dostat se do role pečovatele. A vzpomíná přitom i na takové velikány, jako byl „tatíček“ Masaryk. „Inspirujícím modelem otcovského chování mohou být osobní vzpomínky z dětství. Které mužské autority a čím kdysi imponovaly nám? Časy se mění, leč dobré obvykle zůstává dobrým,“ připomíná Tomáš Novák důležitost mužských vzorů.