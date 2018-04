Tátové v depresi. Z role otců se hroutí 13 procent mužů, tvrdí výzkum

Tým lékařů z výzkumného institutu lékařského centra McGill University proto zaměřil pozornost právě na muže a přišel se zajímavým zjištěním: u více než 13 procent nastávajících otců se objevují náznaky deprese.

„Duševní zdraví mužů zůstává opomíjenou oblastí výzkumu, jejich přeměně v otce se nedostává adekvátní pozornosti,“ tvrdí autorka studie Deborah Da Costa z oddělení klinické epidemiologie a profesorka lékařské fakulty McGill University.

Vědci rok a půl zkoumali 622 mužů, přičemž se dotazovali na různé faktory jako nálada, fyzická aktivita, kvalita spánku nebo finanční stres během třetího trimestru těhotenství jejich partnerky. Ze studie také například vyplynulo, že muži, kteří měli potíže se spánkem, byli i náchylnější k depresi.

„To jsou důležité signály, protože některé z těchto faktorů se mohou po porodu ještě zhoršit, minimálně spánek bude v prvních letech po narození dítěte ohrožen,“ vysvětluje profesorka a dodává: „Víme, že předporodní deprese je nejsilnějším spouštěčem poporodní deprese. Dostatečná osvěta a včasné vysledování tohoto stavu může být přínosem ve smyslu snížení rizika vzniku nebo pokračování deprese po porodu.“

Emoce matek a ztráta prvenství

Podle koučky Kateřiny Matlákové ze Školy pro ženy představuje těhotenství partnerky situaci, kdy pro muže nastávají změny na všech frontách.

„Nastávající otcové vědí, že na jejich bedrech bude ležet velká zodpovědnost, především po finanční stránce, na kterou zatím možná nejsou připraveni. Někteří muži si nevědí rady s ženskými emocemi, které mohou být v těhotenství a po porodu výraznější. Neumějí je ustát, neví, jak se mají k ženě chovat, zjistí, že ji vlastně neznají.“ Novopečené tatínky frustruje podle ní i to, že už u ženy nejsou na prvním místě, protože matka svou pozornost přirozeně zaměří na dítě.

Nastávající otec má zpravidla problém mluvit o svých negativních pocitech. „Na syna jsem se těšil a chtěl jsem ho, přesto jsem pár měsíců před porodem a pár týdnů po něm pociťoval hroznou úzkost. Měl jsem obavy, jestli to všechno zvládnu, že můj život už nebude jako dřív. Vygradovalo to po porodu. Syn byl hodně živý, brečel a málo spal, manželka měla velké výkyvy nálad a často brečela. Bál jsem se chodit domů, raději jsem trávil čas v práci a připadal jsem si jako zbabělec, jako někdo, kdo selhává a nemůže s tím nic dělat. Měl jsem problémy se spánkem, neměl jsem chuť k jídlu a neměl se komu svěřit, protože manželka měla co dělat sama se sebou,“ přiznává čtyřiatřicetiletý programátor Lukáš. Nakonec se prý situace postupně uklidnila, ale partnerský vztah dostal zabrat. „Tohle období bylo nejtěžší v mém životě.“

Stres zablokuje těšení

Deprese se paradoxně objevuje i u mužů, kteří o dítě dlouho usilovali a u kterých by se po letech snažení očekávalo spíše nadšení a úleva. Řeč je o párech, které se dítěte dočkaly díky reprodukční medicíně.

„Někdy se s tím setkáváme. U většiny rodičů samozřejmě převažuje radost, ale někteří muži už jsou ze všeho toho stresu tak emocionálně vyčerpáni, navíc nevědí, co mají před sebou, že se z těhotenství partnerky nedokážou radovat,“ popisuje gynekolog Ondřej Matěna z institutu reprodukční medicíny Unica. Podle něj mají muži situaci o to těžší, protože u jejich těhotných partnerek obvykle převládají pozitivní pocity a emoce. „Ženy mají samozřejmě také obavy, jestli bude vše v pořádku, ale na dítě se těší. Když u nich potom po porodu vypukne poporodní blues, mohou to svést na hormony, kdežto u tatínků se na žádnou hormonální bouři odvolávat nelze,“ konstatuje Ondřej Matěna.

Kde hledat pomoc

Nastávající i novopečení otcové mohou hledat podporu například u Ligy otevřených mužů.

„Muži si začínají uvědomovat svou nezastupitelnou roli v péči o děti. S tím ovšem souvisí i vyšší nároky, které na sebe kladou. Ať už na základě vlastního rozhodnutí, nebo protože se to od nich očekává. Je důležité, aby věděli, že si mohou říct o podporu a pomoc. Společnost by pak měla dát jasně najevo, že s otcem počítá jako s plnohodnotným rodičem,“ konstatuje Josef Petr z Ligy otevřených mužů, která pořádá kurzy pro otce s názvem Muž u porodu a Táta na roztrhání, které jsou zaměřeny na roli otce v rodině.

„Je vhodný i pro nastávající a čerstvé otce, protože právě v tomto momentu potřebují muži své otcovství začít řešit,“ dodává Josef Petr.

