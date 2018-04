Odpovědi na pět nejčastějších otázek kolem rýmy a ucpaného nosu

Na nejčastější otázky, které se týkají rýmy, odpovídá doktor Aleš Krebs z České lékárnické komory:

Jak správně používat kapky? Kolikrát denně? Vysmrkat se předtím? Co když to kvůli ucpanému nosu vlastně vůbec nenateče…

Před aplikací kapek je vhodné se vysmrkat, aby se účinná látka dostala lépe na sliznici, ale pozor, smrkat jen velmi lehce. Pokud při smrkání budeme vytvářet velký tlak, může se infekce dále šířit do dutin. Četnost aplikace je závislá na konkrétním přípravku, zeptejte se lékárníka nebo čtěte pečlivě příbalový leták.

Lze obecně říct, že některé z nosních kapek představují větší riziko sanorinismu, tedy zduření nosní sliznice, a nosní neprůchodnosti v důsledku dlouhodobého užívání nosních kapek?

Přípravky s obsahem takzvaných dekongestiv nelze užívat vzhledem ke zmíněnému riziku dlouhodobě, a to ani po výměně přípravku za jiný se stejným mechanismem účinku. Riziko nelze bohužel vyloučit u žádného z nich.

Je rozdíl mezi spreji, kapkami a roztoky ve spreji?

Spreje i kapky jsou zpravidla ve formě roztoku, jedná se spíše o názvoslovnou záležitost. Aplikátor u kapek odměřuje dávku po kapkách, u spreje dávku "rozpráší".

Jak jinak kapky porovnávat? Proč jich je na trhu tolik? Kdy které použít?

Vše je spíše v individuální rovině, přípravky se mohou lišit kromě obsahu hlavní účinné látky také dalšími přidanými látkami, určenými například ke zvlhčení sliznice. Proto je dobré, když pacient popíše své potíže podrobně lékárníkovi a on mu poradí.

Jak se poznají kapky pro děti? Které to jsou? Čím se liší od těch pro dospělé? Raději spreje, nebo kapky? Nebo roztok ve spreji?

Přípravky pro děti se v této skupině liší především koncentrací, někdy i s odstupňováním podle věku. Aplikátory sprejů vytvářejí u dětských přípravků výrazně nižší tlak než přípravky pro dospělé.

Zde je vhodné upozornit na to, že by neměly být aplikátory pro dospělé (ani po naplnění kapkami pro děti) používány k aplikaci dětem. U nejmenších dětí je vhodné užívat spíše kapky, respektive nos pouze vytřít tyčinkou navlhčenou dětským přípravkem.