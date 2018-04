Deset otázek a odpovědí pro krásnou hřívu

1. Jak nejlépe přežít období přechodu z krátkých vlasů na dlouhé?

Než vlasy svěříte kadeřníkovi, nechte je asi čtyři měsíce růst, aby měl z čeho tvořit. Mezitím se neupravenému vzhledu můžete vyhnout tím, že vlasy dáte za uši nebo třeba na jednu stranu. "Doporučuji nic neuspěchat, dobrý kadeřník vám navíc vymyslí takový sestřih, který se pro dorůstací etapu hodí," dodává Aneta Krejžíková z Toni&Guy.

Může se stát, že jak vlasy budou narůstat, účes získá nežádoucí objem. V tom případě je češte k jedné straně a nefoukejte, pouze nechte po umytí proschnout.

Po dalších asi čtyřech měsících vám může kadeřník vytvořit třeba univerzální bob nebo mikádo s kratší zadní partií a delší po stranách. Vlasy s takovým účesem budou vypadat opticky delší.

I krátké vlasy, které dorůstají do dlouhých, mohou mít šmrnc. Stačí sčesat za uši, z čela, použít můžete i čelenky a sponky.

2. Jak zamezit rychlému vymytí barvy?

Pokud se vám vlasy snadno lámou či třepí, barva se vymyje až příliš rychle. Barva sice vždycky nakonec vybledne, ale na zdravých a nepoškozených kadeřích vydrží mnohem déle.

Nepodceňujte ani účinky šamponu a kondicionéru určených právě pro barvené vlasy. Jejich složení je speciálně upravené tak, aby zabránily rychlému vymývání.

Sílu a hydrataci kadeřím dodají pečující přípravky s přírodními oleji. Od věci není ani úprava pitného režimu a životosprávy, vlasy budou zdravější a barva pak na nich drží lépe.

3. Jak na vlasy mastné u kořínků a suché u konečků a navíc bez objemu?

Příčinou nadměrného maštění může být příliš časté mytí, což ve výsledku působí kontraproduktivně, protože vás zbavuje přirozené mastné bariéry a pokožka pak oleje produkuje mnohem více. Zkuste interval mezi mytím prodloužit o jeden den, kondicionér nanášejte až od spodní poloviny vlasů a ne až k pokožce.

"Dobrým trikem je použít mezi umytím suchý šampon," radí Jakub Dráb z Toni&Guy. Suchý šampon vstřebá pouze správné množství mastnoty a dodá objem.

4. Jak zkrotit neposlušné vlasy, které elektrizují?

Ať děláte, co děláte, vaše kadeře se občas zblázní a začnou poletovat. Poté, co opravdu důkladně z vlasů vymyjete kondicionér a prosušíte je ručníkem, naneste speciální sérum určené pro elektrizující vlasy (na obalu bývá napsáno anti-frizz). Dejte si pozor a nepřežeňte to s množstvím. I tady platí, že méně je více.

Pomůže také, když si vlasy budete foukat s kartáčem, který má přírodní štětiny, nikoli umělé.

Zmiňovaný anti-frizz "usměrňovač" pak můžete použít i kdykoli během dne, když se vám bude zdát, že vlasy opět elektrizují.

Neposedným vlasům pomůže foukání přes kartáč s přírodními štětinami nebo speciální uhlazující přípravky.

5. Jaký je správný střih pro kudrnaté vlasy?

Pokud se pyšníte kudrnatými vlasy, nejspíš jste už někdy řešila střih. S neupravenými hustými kudrnami či prstýnky si vás totiž okolí může snadno splést s rockerem z 80. let.

"Je mnoho střihů pro různé typy obličeje s kudrnatými vlasy: trojúhelník, čtverec nebo kulatý," říká Aneta Krejžíková.

Krátké vlasy budou neposlušně odstávat, pro nádherný kudrnatý účes si je nechte sestříhat do různých délek, které budou odpovídat typu vašeho obličeje. Kvalitní kadeřník vám určitě poradí.

6. Co s roztřepenými konečky, když nechcete přijít o délku?

I když se bojíte, že to, co vám naroste, kadeřník zase kvůli narušeným konečkům ustřihne, nenechávejte vlasy bez zásahu nůžek.

"Přestože si necháváte narůst vlasy, je nutné je pravidelně zastřihnout, i kdyby jen o pár milimetrů. Interval návštěvy u kadeřníka však můžete prodloužit z jednoho na dva měsíce," radí Jakub Dráb.

Rozhodně se nespoléhejte na přípravky, které slibují zázračnou opravu. Některé z nich jsou sice velmi kvalitní, ale pamatujte, že byste je měli považovat spíše za doplněk a prevenci, než se jimi snažit napravit již vzniklé škody.

7. Jak na hollywoodské vlny?

Jste-li dlouhovláska a toužíte si na slavnostní událost vytvořit takzvané hollywoodské vlny, tedy takové, které nejsou ani příliš vlnité, ani ležérní, vyhraďte si na to dostatek času.

"Nejlépe jich docílíte foukáním přes kulatý kartáč nebo suchými natáčkami. Ještě před tím použijte tužidlo. Na závěr pak zafixujte lakem na vlasy. Pokud jsou vlasy nepoddajné, použil bych kulmu nebo žehličku, s kterou lze vlny také dělat," popisuje Jakub Dráb.

Větších vln docílíte tím, že namotáte silnější pramen vlasů, drobných kudrn pak naopak pomocí tenčích pramínků.

Perfektní účes pomůže stvořit i odborník, takže pokud se vám do tvoření vln nechce a toužíte mít účes jako z přehlídkového mola, svěřte se do rukou kadeřníka.

Tvorba hollywoodských vln si žádá dostatek času. Zvládnete je ale i s pomocí žehličky na vlasy.

8. Pomoc, šediny!

Šediny k věku patří, ale u někoho se začnou objevovat ještě před třicítkou. Ať už spadáte do jakékoli věkové kategorie, šedivějící vlasy lehko zakryjete.

"Pokud jsou vlasy šedivé jen z malé části, stačí použít přeliv. V případě, že jsou šedivé z více než 50 %, je vhodné použít barvu," tvrdí Aneta Krejžíková.

9. Jak urychlit růst vlasů?

Netrpělivě čekáte, kdy už vám vlasy narostou tak dlouhé, jak si přejete? Zeptali jsme se odborníků, zda existuje něco, co růst podpoří.

"Růst mohou lehce ovlivnit produkty stimulující pokožku hlavy, například peprmintové kondicionéry. Pak také potravinové doplňky, ovšem po poradě s lékařem, a životospráva," vypočítává Aneta Krejžíková.

10. Jak se starat o kudrny?

"Vlnité vlasy jsou obecně suché, takže se vyvarujte přílišnému foukání a žehlení. Základem je však kvalitní střih a profesionální vlasová péče," říká Jakub Dráb.

Pokud chcete vhled svých vln vylepšit, podpořte je sérem pro vlnité vlasy a vymačkejte je rukou, případně difuzérem. Některé vlny podle odborníků vypadají nejlépe "natwistované", tedy stočené do jednotlivých pramínků. Pak jen stačí nechat je přirozeně uschnout.