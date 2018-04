Osvěžující vody ve spreji zchladí a hydratují, ale nevydrží moc dlouho

Vedle termálních vod z lékáren najdeme na pultech obchodů i přírodní pleťové vody a tonika. Některé jsou určeny pouze na osvěžení, jiné se chlubí i tím, že pleť dokážou sjednotit. Pět čtenářek a pět redaktorek zkoušelo 12 vybraných produktů během horkých letních dnů. Zajímalo nás, nejen jestli zchladí pokožku, aniž by zanechávaly mapy či lepily, ale také jestli přináší očekávané ochlazení pleti, nebo jsou jen nepříjemnou sprchou.

Nejlépe dopadly vody s jemným rozstřikem, které vyhovují i velmi citlivé až reaktivní pleti. Naopak produkty, které místo mlhy stříkaly silnější proud, byly testerkám nepříjemné. Stejně tak u některých přípravků bylo problémem i silné aroma a přírodní složky. Celkově si však testerky rozprašovače pochvalovaly a většina z nich je prý až do podzimu nevyndá z kabelky.

My Payot Brume Éclat, 125 ml, doporučená prodejní cena 635 Kč



Hodnocení: 1

Vítěz testu zabodoval příjemnou aplikací. „Skvělá mlha, velmi osvěžující, rovnoměrný rozstřik,” vystihla pocity všech testerek Bára N. Navíc přípravek krásně voní. Podle Soni se jeho jemná a lehká vůně báječně hodí k létu. Testovací tým potěšilo také to, že nezanechává žádné mapy a že nelepí. „Produkt pleť zklidňoval, hydratoval, byl moc příjemný,” popsala Bety a Marta dodává, že pleť také tonizuje. „Jsem s ním spokojená jak při aplikaci na čistou pleť pod sérum, tak během dne přes make-up,” uzavírá Karolína.

Bylinná osvěžující a hydratační voda na pleť, Havlíkova apotéka 200 ml, 235 Kč

Hodnocení: 1,2

V těsném závěsu skončila čistě přírodní voda, která má lehnou bylinkovo-kořeněnou vůni. „Během aplikace jsem se ocitala v lese a na pár vteřin relaxovala,” svěřila se Bára K. Marta však podotýká, že pro někoho to může být až příliš intenzivní vůně. Také u toho produktu byla testerkám velmi příjemná už i samotná aplikace, protože sprej má rovnoměrný a lehký dostřik v droboučkých kapičkách. Karolína navíc podotýká, že menší plastové balení je šikovné na cesty. Výrobek nelepil, ani nevytvářel mapy a dal se nanášet přes make-up. Pokožku ochladil a osvěžil. „Krásně hydratoval a rozjasnil pleť,” chválí si Milena.

La Roche- Posay Eau Thermale, termální voda, 150 ml od 189 Kč

Hodnocení: 1,3

Podle Báry N. je tento přípravek perfektní pomocník do letních dnů. A jak by ne, když vytváří jemnou mlhu, která přináší okamžité osvěžení a zklidnění pleti. Ani při opakovaném použití nezanechává žádné mapy a nelepí a je bez parfemace. „Neměla jsme žádný pocit pnutí či suchosti, naopak krásně hydratuje pleť,” popsala Jana a Soňa dodává, že pravidelné použití ji pomohlo zlepšit kvalitu pokožky. „Mám menší sklony k zarudnutí či k zanesení pórů.” Výhodou přípravku je, že se dá použít i přes líčení, aniž by mu nějak uškodilo. Podle Karolíny sprej sice ochladí, ale pouze na chvíli.

Vichy Eau Thermal, termální voda ve spreji, 150 ml, cena od 159 Kč

Hodnocení: 1,3

Tato termální voda se velmi podobá předešlé lékarenské kolegyni od La Roche-Posay. Rovnoměrná aplikace v podobě jemné mlhy všem testerkám vyhovovala, stejně jako to, že výrobek nelepí a nevytváří žádné mapy. Stejně jako to, že je neparfémovaný. Většina testovacího týmu ho nanášela bez problémů i na make-up. Pouze Katka se svěřila, že zanechával na tváři jemné kapičky, takže líčení tím trochu utrpělo. „Je velmi osvěžují a skvěle se hodí do kabelky na letní dny,” konstatuje Bára N. „Pleť krásně hydratuje a zklidňuje,” přidává se Bety. Karolína a Bára K. upozorňují, že pocit osvěžení sice chvíli vydrží, ale nikoliv závratně dlouho.

Osvěžující sprej Cremorlab, 120 ml za 299 Kč, exkluzivně ve FAnn parfumeriích

Hodnocení: 2

Přípravek s velmi jemnou vůní, která rychle vyprchá. „Příjemná vůně, svěží, nic neruší,” popsala Bára N. To druhé Báře K. připomněla lak na vlasy. Sprej nezanechává žádné viditelné stopy, ani mapy. Pouze Milena měla pocit, že trochu lepí. „Velmi příjemný, pleť nedráždí, nepne. Je dobrý na vyčištěnou pleť pod sérum i během dne přes make-up,” chválí naopak Karolína. Soňa podotýká, že výrobek skvěle osvěží, ale brzy vyprchá. „Tento sprej je spíš takový že neurazí, ale ani nenadchne. Osvěžil, to ano, ale jinak jsem nic jiného nepozorovala. Na rozdíl od ostatních, které třeba tónovaly a sjednocovaly pleť,” uzavírá Katka.

Bio květová voda růžová, Nobilis Tillia, 50 ml za 174 Kč

Hodnocení: 2, 2

Příjemná a rovnoměrná aplikace, která zanechává jemnou mlhu. Tak testovací tým hodnotil bio vodu od českého výrobce. Jana podotýká, že přípravek nepne a pleť hydratuje. „Mám růžové vody ráda, především jako tonikum. Tahle byla velmi příjemná, hydratuje, zklidňuje,” chválí Karolína. Sprej nezanechává žádné mapy, ale Marta a Milena zaznamenaly lehký povlak na pokožce. „Spíše pocit aromaterapie než mlhy, není tolik osvěžující,” hodnotí Marta s odkazem na poměrně pronikavou vůni. Ta se velmi líbila Karolíně a Báře K. Na druhé straně vůbec neseděla Janě, Soně, Mileně a Bety. Výrazného osvěžení se testerky nedočkaly, produkt však pokožku dobře hydratuje.

Dr.Hauschka, Pleťové tonikum, 100 ml, 546 Kč

Hodnocení:2,3

Na rozdíl od předchozích hydratačních mlh stříkal tento přírodní přípravek poněkud větší kapky. „Aplikace je celkem intenzivní – pleť je opravdu mokrá,” popsala Bára N. Jana a Marta si všimly, že sprej zanechává lehký povlak a poměrně dlouho se vstřebává. Katce přišlo, že malinko lepí. „Zklidňoval, velmi příjemný, těšila jsem se na každou další aplikaci,” chválí Bára K. Naopak Soňa měla po aplikaci alergickou reakci. „Kůže ihned zčervenala a začala pálit. Svědilo to. Produkt sice ochladil, ale o žádném zklidnění nemohla být řeč.” Také velmi intenzivní bylinková vůně není pro každého. Přestože se tedy většině testovacího týmu líbila.

Hydratační sprej na obličej s vitamínem E, The Body Shop, 100 ml za 339 Kč

Hodnocení: 2,4

Sprej má lehkou růžovou vůni, která byla většině testerek příjemná, a dobře se aplikuje. „Ze všech mechanických rozprašovačů dělá asi nejjemnější mlhu, celkem hustou a rovnoměrnou,” pochvaluje si Karolína. Zatímco Katka, Soňa, nebo Milena nezaznamenaly, že by výrobek zanechával nějaké stopy, Marta a Bára N. měly pocit, že mají ulepenou pokožku. „Produkt po zaschnutí pokožku dráždí, lepí a svědí,” stěžuje si dokonce Jana. Na druhé straně se ostatní testerky shodují, že sprej dokáže pokožce poskytnout zklidnění i hydrataci. „Krásně ochladil a osvěžil,” napsala Bety. Bohužel, pocit osvěžení nevydrží dlouho.

Bio květinová pleťová voda růže, Saloos 125 Kč

Hodnocení: 2,6

Další z řady růžových přírodních vod měla poměrně aromatickou vůni, která podle Jany lehce tahá za nos. Přestože při aplikaci stříkal proud ve větších kapkách než u předchozích testovaných přípravků, většině testovacího týmu to nevadilo. „Pleť je tonizovaná, osvěžená,” pochvaluje si účinky výrobku Marta. Také Karolíně se líbí, že zklidňuje a trochu hydratuje. Efekt osvěžení by však podle testerek mohl vydržet déle. Navíc voda lepí, což vadilo Daniele, Bety nebo Mileně. „Celkově to není příliš příjemný produkt, silná vůně a pocit lepivosti rozhodně není v létě nic příjemného,” uzavírá Jana.

Purity Vision, Růžová voda, Bio, 100 ml za 190 Kč

Hodnocení: 2,8

„Krásně voní, takže velká spokojenost,” pochvaluje si parfemaci růžové vody Katka. Silné aroma však nevyhovovalo Janě, Soně ani Báře N. „Je příjemný, hydratuje, zklidňuje, na vyčištěnou pleť pod sérum nebo olej se mi líbí,” chválí si Karolína účinky spreje. Také Katka je spokojena s tím, že hydratuje a dokonce i pleť i sjednocuje. Naopak Milenu přípravek lehce dráždil. Problematická byla pro většinu testerek i aplikace. „Proud byl poměrně silný. A to i přesto, že jsem stříkala z větší vzdálenosti. Navíc mi přišlo, že proud stříká pouze na jedno místo obličeje, nikoliv rovnoměrně. Bylo tedy nutné si vodu rozetřít po obličeji, aby mi po něm nestékala,” popisuje Soňa. Podobný problém měla i Bára K. s tím, že výrobek zanechává „mapy vody“. Přes make-up se tedy vůbec nedá nanášet. Ani nějakou výraznější hydrataci či delší osvěžení testovací tým nezaznamenal.

Breath of God, pleťová voda, Lush, 100 ml za 185 Kč/250 ml za 365 Kč

Hodnocení: 3

Kamenem úrazu veganské kosmetické vody byl silný proud. „Je to jako sprchou do obličeje,” vystihla Jana pocity testovacího týmu. Kvůli nerovnoměrnému a silnému střiku bylo nutné vodu rozetřít. Pocit ochlazení se sice dostavil, ale s ním u některých testerek i ty méně příjemné. U Marty, Mileny i Báry N. to byl například pocit ulepené pleti. „Po zaschnutí jsem měla na pleti nepříjemný pocit pnutí a svědění, navíc jsem měla rozmazaný make-up,” stěžuje si Jana. Naopak Karolína si pochvaluje, že výrobek dodá slibované osvěžení na poměrně dlouho. „Ze všech testovaných je podle mě nejchladivější, opravdu osvěží. Je příjemný i na pokožku těla, hezky chladí a zklidní.” Pokud vezmeme v úvahu i parfemaci, hodí se sprej spíše jako osvěžovač jiných částí těla. „Na obličej bych se bála ho používat, po doporučení kolegyně jsem vyzkoušela na chodidla, nohy a to bylo celkem efektivní a příjemné,” uzavírá Marta.

Hydrogenia, biominerální tonikum ve spreji, Syncare, 150 ml, 231 Kč

Hodnocení: 3,1

Stejně jako u předešlého produktu i zde měl testovací tým výrazné problémy s aplikací. Tryska spreje totiž nešla pořádně stisknout. „Aplikátor blbnul,“ vystihla situaci Milena. Proud vody byl poměrně silný, a podle Marty i nerovnoměrný. Zatímco pro Katku byl na pleti příjemný a osvěžující, Janě vytvářel na obličeji mapy. „Zanechává mapy a lepí, měla jsem z toho až takový nepříjemný pocit, že si na mě někdo nalepil ocucaný bonbón,” popsala Soňa. Také Karolína měla po aplikaci problémy. „Měla jsem pocit, že vysušuje, pleť pnula a trochu i štípala. Když jsem ho nastříkala na vyčištěnou pleť, byl mi vyloženě nepříjemný.” Podle Báry N. i Mileny však výrobek dodal pokožce osvěžení.