Čtenářský recept: Osvěžující letní pohlazení

Doba přípravy

cca 1 hodina

Množství

1 plech

Těsto:

- 5 vajec

- 200g cukru krupice

- 100ml vody

- 100ml oleje

- 250g polohrubé mouky

- 1/2 prášku do pečiva

1. krém:

- 1l mléka

- 3 vanilkové pudinky

- 1 vanilkový cukr

- 6 lžic cukru

- 2-3 lžíce másla

- 2 zakysané smetany

- trocha moučkového cukru

2. krém:

- 2 smetany ke šlehání

- 1 ztužovač šlehačky

- drobnější ovoce (jahody, ..)

1. Na těsto ušlehejte žloutky s cukrem do pěny. Postupně přilévejte olej, vodu a mouku s práškem

do pečiva. Nakonec ručně vmíchejte tuhý sníh z bílků. Těsto rozprostřete na vyšší plech

o rozměrech 30 x 40 cm vyložený pečícím papírem a dejte péct do předehřáté trouby na 180°C

po dobu 15 až 20 minut.

2. Na první krém uvařte z 1l mléka, 3 pudinků, vanilkového cukru a 6 lžic cukru pudink. Do horkého pudinku vmíchejte mírně změklé máslo a v průběhu následného chladnutí občas promíchejte, abyste zamezili vzniku hrudek. Po úplném vychladnutí zašlehejte 2 zakysané smetany a trochu moučkového cukru dle chuti. Šlehačem vyšlehejte směs do jemného nadýchaného krému a odložte do ledničky.

3. Poslední vrstvu vytvoříte vyšleháním 2 smetan se ztužovačem šlehačky.

4. Korpus pokryjte vámi zvoleným ovocem. Pudinkový krém po vytažení z ledničky krátce promíchejte a navrstvěte na ovoce. Nakonec celé dílo zakryjte připravenou šlehačku. Můžete dozdobit hoblinkami čokolády. Doporučuji připravit večer a nechat zaležet do druhého dne.

5. Dobrou chuť! 

Poznámka

Podle ročního období volíme ovoce (klidně i marmeládu), ovšem nejvíce se nám recept osvědčil s kompotovanými jahodami. Proto i v létě čerstvé ovoce krátce povaříme a necháme okapat.

Tento moučník se v naší rodině připravuje již léta a to jen za odměnu, jelikož každého položí na lopatky. Proto i vám přejeme ,,Dobrou chuť!’'