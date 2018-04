Ostrý test pustil na maraton do Berlína dva běžce, ženy nápor nezvládly

Co na sebe prozradil vítěz Lukáš O fotbalu: "Fotbal hraju od svých šesti let, momentálně v Rakousku." O trénování na maraton: "Kvůli fotbalu musím dojíždět minimálně třikrát týdně z domova v Českých Budějovicích do zahraničí, a tak bohužel nestíhám plnit tréninkový plán. Ale naštěstí se při fotbale taky hodně běhá." O své práci: "Pracuji v Městské charitě České Budějovice, ale ta práce si vybrala spíše mě než já jí." O svých koníčcích: "Sport všeho druhu, spánek, kamarádi s plzničkou a můj pes." O tom, jak všechno zvládá: "Dobrá organizace práce, tolerantní přítelkyně, láska ke sportu." O svém životním přání: "I když to zní jako klišé, ale je to zdravá rodina."