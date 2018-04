Ostrov svobody a poslanec Unie svobody

Martin Schulz komentuje: Během víkendu se pojednou odkudsi – ale to vlastně víme přesně – tedy, odněkud z Kuby, ostrova to “svobody”, jak nazývají tamní dinosauří revolucionáři svou zemi, vynořila zpráva o zadržení poslance Unie svobody Ivana Pilipa. Nejspíš se – říkají zprávy – sešel s někým, s kým se sejít neměl, a tak ho kubánské bezpečnostní orgány, společně s jeho společníkem Janem Bubeníkem, raději rovnou zadržely a pár dní to nikomu neřekly. Ty orgány…