Ostré kuře ze Senegalu

NA 4 PORCE

Příprava: 30 minut

* 1 kuře o váze kolem 1,5 kg

* 1 kg cibule

* šťávu ze 4 citronů

* 2 lžičky chilli

* 5 lžic oleje, například arašídového

* 5 lžic hořčice, nejlépe dijonské

* 1 stroužek česneku

* 1 velkou zelenou papriku

* 2 středně velké mrkve

* sůl a pepř na dochucení

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 kg dlouhozrnné rýže (asi vám nějaká zbude, ale v Senegalu se vaří velkoryse)

1. Naporcujte kuře Kuře pečlivě omyjte a rozdělte na kousky. Nevykosťujte je, s kostí si totiž kuře zachová víc chuti. Samozřejmě můžete sáhnout po naporcovaném kuřeti, ale to v Senegalu není úplnou samozřejmostí. Ado zvládá porcování bleskově.

2. Prošlehejte přísady Šťávu z citronů vymačkejte do misky a prošlehejte s pepřem. Tvoří základ pikantní marinády a budoucí chuti celého pokrmu.

3. Bude se marinovat K masu přidejte hořčici a pořádně ho v ní obalte. V marinádě nechte kuře aspoň dvacet minut, ale není na škodu marinovat ho i výrazně déle (klidně přes noc). Pak maso poklaďte na plech a pečte zhruba půl hodiny v troubě předehřáté na 200 °C, v horkovzdušné na 180 °C.

4. Nakrájejte zeleninu Papriku – ta dodá jídlu barvu – nakrájejte na tenčí kroužky stejně jako cibuli a mrkev. Ado dává přednost zelené paprice, připadá mu nejšťavnatější a chuťově výrazná, ale můžete použít jakoukoli.

5. Nakládání podruhé Do zbylé marinády nasypte všechnu jemně nakrájenou zeleninu a pořádně ji v husté hořčičné směsi obalte.

6. Poduste zeleninu Ve větším kastrolu rozehřejte olej a vsypte do něj celou tu hromadu cibule (právě ona dává pokrmu jméno a specifickou chuť) a ostatní zeleniny. Pokud zbyla nějaká marináda, neváhejte ji ke směsi přilít. Kastrol přikryjte a čtvrt hodiny směs duste.

7. Teď tu rýži Asi litr a půl vody dejte vařit ve velkém hrnci. Propláchnutou rýži vsypte do cedníku a ten na deset minut zavěste nad hrnec s vroucí vodou. Poté rýži vsypte do hrnce a případně dolijte vodu, aby byla ponořená. Vařte půl hodiny.

8. Všechno smíchejte Do husté zeleninové omáčky přidejte opečené kousky kuřete a všechno ještě lehce provařte, aby se šťáva a chuť promísily. Kuře na yasse je díky marinádě jemné a křehké, zároveň ale pikantní; podušená zelenina je skvělá i samotná. Podávejte s rýží.

Tip Apetitu: Opékání masa V Dakaru by Ado vyběhl s kuřetem na dvorek a ogriloval by je na dřevěném uhlí. To můžete samozřejmě udělat taky, ale nemáte-li gril nebo nepřeje-li počasí, upečte kousky masa v troubě, případně je opečte na pánvi, mírně podlijte a poduste.

Koření Trocha chilli, které je v Senegalu velmi oblíbené, je do marinády nezbytná – zajistí masu ten správný pikantní nádech. Pokud nejste na chilli zvyklí nebo máte rádi jemnější chutě, můžete dávku koření samozřejmě snížit.

Barevná zelenina Kolečka karotky dodají směsi dušené zeleniny barvu a zjemní chuť. Pokud byste měli jen starší a tužší mrkev, raději ji krátce předvařte v osolené vodě.

Paření "Předpaření" rýže před vlastním vařením pro nás bylo novinkou. V Senegalu existují speciální "pařicí" cedníčky, ale rýže se povedla i na běžném – byla krásně vláčná, a přitom sypká.

TIP APETITU: Podzemnice olejná, arašídy nebo burské oříšky – plodina, kterou jsme si zvykli pojídat nejčastěji v osolené "televizní" podobě, se v Senegalu pěstuje nejen k přímé konzumaci. Vyrábějí z ní olej, který se pochopitelně nejčastěji používá na vaření a smažení. My jsme arašídový olej koupili v prodejně kulinářských specialit Later Market v pražské Jindřišské ulici, 1 litr stojí rovných 100 Kč; občas se objevuje i v supermarketech a větších samoobsluhách.