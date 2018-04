Kvůli nedostatku krve vyhlásilo krevní centrum akci nazvanou Daruj krev s Laposem. "Každý dárce, který do 15. prosince přijde darovat tuto životadárnou tekutinu, získá barevný katalog společnosti Lapos s nabídkou elektospotřebičů do domácnosti," uvedl Neuwirth. Dodal, že poté budou dárci zařazeni do slosování o hodnotné ceny.Darovat krev mohou muži maximálně pětkrát do roka, ženy čtyřikrát, a to ve věku od 18 do 60 let, pravidelní dárci až do 65 let. Dárci musejí být zdraví a nesmějí prodělat hepatitidu, mononukleózu či jinou infekční chorobu.