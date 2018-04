Osteoporóze hubnutí nesvědčí

Při mnoha zdravotních problémech lékaři doporučují pacientům, aby zhubli. Neplatí to však pro lidi s osteoporózou. V tomto případě může být nízká hmotnost spíše na závadu, některé diety dokonce riziko osteoporózy zvyšují, uvádí to internetové stránky www.osteoporoza.cz.

Sklenice mléka s každým jídlem

Nejdůležitější složkou pro stavbu zdravých a silných kostí je vápník. Při onemocnění osteoporózou je nutné ho přijímat více. Každým dnem by to mělo být asi 1300 miligramů vápníku. Odborníci proto radí s jídlem vždy vypít sklenici mléka. Trochu mléka či jogurtu je možné přidávat i do polévek, saláty lze ochutit jogurtovými zálivkami. Chutným zdrojem vápníku jsou také mléčné koktejly.

Vápník je nejenom v mléku a mléčných výrobcích, ale také v sójových produktech, obilovinách, bílých fazolích, pomerančové šťávě, brokolici, kapustě, lněných, slunečnicových a dýňových semínkách. Je ho dostatek i v lososu a v měkkých částech kostí mořských ryb.

Nevhodné mandle a cola

Vstřebávání vápníku brání kyselina šťavelová obsažená v rebarboře, špenátu či chřestu. Vápníku nesvědčí také mandle a kešu oříšky. Nevhodná je kyselinotvorná strava, protože tělo potřebuje k zneutralizování kyselin zásadité látky, tedy i vápník, a když jich má nedostatek v potravě, začne ho odebírat z kostí. Kyselinotvorné potraviny jsou maso, vejce, bílá mouka, cukr a nápoje jako Coca-Cola.

Riziko osteoporózy zvyšuje nejen malé množství vápníku, ale také nedostatek pohybu a nadbytek alkoholu. Odbourávání kostní hmoty urychlují i více než tři šálky kávy denně.

Dnešní senioři mají podle lékařů kostru v horším stavu než jejich vrstevníci z předcházející generace. V současnosti osteoporózou trpí v Česku přibližně půl milionu žen a 200 000 mužů. Podle některých odborníků je situace ještě horší. Před 20 roky byla osteoporóza prakticky neléčitelná. V současné době je situace příznivější. Přesto je nejdůležitější prevence.