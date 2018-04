Osteoporóza krade vápník z kostí

V obecném povědomí je osteoporóza, laicky řídnutí kostí, nemoc starých lidí. Není tomu úplně tak.

Tato choroba jen předkládá účet s velkým časovým zpožděním. Zadělává se na ni už v dětství a časném mládí. Záleží na tom, kolik kostní hmoty si tělo dokáže vybudovat.

K růstu kosti přispívá hlavně pravidelný pohyb a dostatečný přísun vápníku. Do jaké míry zlomeniny člověku hrozí, může posoudit speciální vyšetření, takzvaná celotělová denzitometrie.

Měla by o něm uvažovat každá žena v přechodu, zvláště pak ta, u které se objevila menopauza nápadně brzy.

Bez tohoto měření nemůže lékař ani předepsat některé dražší léky. Ty mohou nemoc zpomalit a někdy i zastavit, vybudovat novou kost však nedokážou.

K tomu, aby tyto léky správně působily, je třeba, aby měl člověk dostatečný přísun vápníku a vitaminu D.

Tukové polštáře chrání

Lékaři mají jednu dobrou zprávu pro ženy, které se potýkají s nadváhou: osteoporóza jim hrozí o poznání méně než ženám štíhlým.

"Je to tím, že tuková vrstva udržuje určitou tvorbu ochranných ženských hormonů, a navíc chrání jako polštář před následky pádů," říká Jaroslav Jeníček, lékař z pražského Centra klimakterické medicíny.

Nejohroženější jsou podle něj štíhlé kuřačky, u kterých nastal přechod nápadně brzy.

Zachraňte své kosti

Kost při osteoporóze ztrácí svoji typickou stavbu - pod mikroskopem připomíná nadýchanou mořskou houbu.

O kvalitě kostry rozhoduje přibližně ze sedmdesáti procent dědičnost. Ovlivnit ji lze jen z menší části hlavně tím, jak se člověk hýbá a co jí. Jenže tato zbylá procenta jsou klíčová - právě ona většinou rozhodují, zda se osteoporóza projeví.

Ukazuje se, že děti, které pravidelně sportují, mají až o deset procent více kostní hmoty než jejich pasivnější spolužáci. Stejně tak je důležitý dostatečný příjem vápníku. Jeho nejpřirozenějším zdrojem je mléko a mléčné výrobky.

"Lidé by měli mléko pít po celý život, nejen v mládí. Je pravda, že kosti se nejvíce budují do 25 až 30 let. I pak se kost přestavuje, a pokud není v organismu dostatek vápníku, je více lomivá," vysvětluje internista profesor Petr Broulík.

Mléko bez tuku stačí

Na argument, že v mléku je vysoký obsah živočišných tuků, však slyší i on. "Proto je třeba konzumovat mléko a mléčné výrobky nízkotučné. Vápníku je v nich stejně a tuku obsahují minimálně. Není přece nutné jíst takovou kalorickou bombu, jako je ementál," upozorňuje Broulík.