Šaty zdobené vzadu a buclatá nevěsta. Osmany Laffita se vrací na scénu

Laffita uvedl svou nejnovější kolekci v rámci charitativního večera společnosti Central Group v Obecním domě v úterý 24. března. Velká módní přehlídka byla po třech letech první událostí, na které mohla veřejnost vidět práci kubánského designéra. „Přehlídky jinak pořádáme pouze v soukromí pro své klienty, kteří si šaty kupují,“ odpověděl Laffita na dotaz, jestli ještě stále vytváří kolekce.

Za jeho návratem stála touha a potřeba opět ukázat svou práci na veřejnosti. „Velké přehlídky jsou drahé a od začátku razíme heslo, že buď děláme velkou show, nebo nic. V době ekonomické krize jsme si začali dávat velký pozor, kam investujeme peníze,“ vysvětlil Laffitův manažer Guy Gheysens.

Nová kolekce s 93 modely

I když se Laffita uchýlil mimo hledáčky fotoaparátů, na nedostatek práce si nestěžuje. Jeho jméno najdete na kobercích, brýlích, skle, porcelánu, zároveň vytváří firemní uniformy pro letecké společnosti. „Někdy přijde moment, kdy se musíš ukázat, že nejsi mrtvý,“ dodal Laffita s úsměvem.

Samotná kolekce vznikala necelá tři měsíce, Laffita navrhl úctyhodných 93 kompletních modelů. Pánské kreace, které se na přehlídkovém mole objevily, sám bere jako nadsázku a jako součást show. Jinak se ani barevné overaly, opulentně vzorovaná saka či sametové šortky brát nedají.

Lesk a třpyt všude kolem

Kolekce se dělí na několik již tak obsáhlých sekcí. Přehlídku zahájila denimově modrá plynule přecházející do zlatavě béžové. Laffita modelky oblékl do šortek, strečových úpletů, přiléhavých kalhot, vzorovaných bund s prošívanými rukávy, vše bylo notně zdobené nekonečnými množství štrasu a flitrů. Lesk a nepřehlédnutelný třpyt je pro Laffitu velmi charakteristický a nevzdává se ho ani v časech, kdy ostatní volí tlumené, o dost méně okázalé oblečení.

Odstíny zelené, hnědé přecházející do šedé v kombinaci s matnou texturou látek evokují atmosféru podzimního lesa, spadané listí, všudypřítomné lišejníky a sluneční paprsky nesměle prostupující skrze stromy, vyjádřil návrhář zmiňovanou barevnou paletou a výběrem materiálů. Samet a lehký pružný úplet zkombinoval s transparentním šifonem v jednobarevných i pestře vzorovaných variantách.

Disco overal a zlaté legíny

Květinové výšivky v tlumených odstínech, motivy podzimního listí, krajkové vzory, vysoký lesk bok po boku s průsvitným matem a divoké kombinace různorodých materiálů včetně barevných kožešin se staly jasným důkazem, že návrhář překypoval nápady a chtěl je ukázat všechny.

Stejně opulentní byl i výběr celkových siluet, Laffita zkombinovat úzké kalhoty s širokými sukněmi, kalhoty s vysokým pasem předvedl v mnoha podobách. Art deco detaily se střídaly s přírodními motivy, ukázal disco overal a zlaté legíny s vysokým pasem a zkráceným topem. Prvky uniforem na sametových bundách i sukních s objemnými kapsami se potkávaly s glamour stylem.

Přestože si první část kolekce udržela jednu myšlenku, obrovský počet modelů a jednotlivých prvků byl tak velký, že ve výsledku se v něm poměrně ztrácí i sám tvůrce. Naopak silnou stránku ukázal v sekci s dominantní černou. „Vždy jsem v zimních kolekcích používal hodně barev, černou jsem neměl moc rád. Ale pravda, že černou nic nezkazíte a sluší každému,“ uvedl Laffita k této části kolekci.

Okázalá síla černých šatů

Právě v černé sekci se Laffita ukázal v tom nejlepším světle. Stále věrný svému rukopisu se přesto dokázal posunout ve své vlastní tvorbě o několik mílových kroků kupředu. Malé černé koktejlové šaty předvedl v lichotivých střizích zdůrazňujících křivky ženského těla, které designér vždy neskrývaně obdivoval. I zde použil třpyt a kontrastní lesk, ovšem již jen jako doplněk. Výsledkem jsou modely, ke kterým si už nemusíte vybírat další šperky, Laffita to učinil za vás.

Zlaté filtry, ramena zářící ve světlech reflektorů, lemy z luxusní norkové kožešiny či průsvitné rukávy s art deco motivy efektně zastoupí jakékoliv doplňky a nesou návrhářův nezaměnitelný rukopis. Velmi efektní se ukázaly také šaty plynule přecházející v pelerínu.

Těchto prvků využil také v sekci s večerními róbami, kterým ještě předcházely šaty a kolové sukně s vyšívanými vršky v tónech červeného vína. Společenské modely opět bohatě vyzdobil s pomocí flitrů, křišťálů a kamenů se zrcadlovým povrchem. Vedle černé představil Laffita také hedvábí v odstínech šampaňského, na které navrstvil černou krajku. Stejně jako v první části kolekce i zde využil kontrastních textur použitých materiálů, mezi nimiž nechybělo ani černé peří.

Na večer šaty se zdobenými zády i jednoduchý overal

Na tom, že Laffita vždy rád navrhoval večerní šaty, se nic nezměnilo. Společenské modely, které ho ostatně proslavily a vybudovaly mu stálou klientelu, jasně dominují i této kolekci.

Vedle klasických siluet šatů připravil také přiléhavé černé overaly, hladké i s korzetovou konstrukcí, a vlastní variace na dámský smoking. U části dlouhých šatů se soustředil především na efektní zdobení zad, které dodalo celkovému vzhledu dávku promyšlené rafinovanosti.

Finále patřilo tradičně svatebním šatům. A Osmany výběrem nevěsty, jak mnohokrát předtím, opět překvapil. Po hudební vsuvce, kterou obstaral Sámer Issa, se na přehlídkovém molu v hlavním sále Obecního domu objevila baculatá brunetka v romantické krajkové róbě a sklidila bouřlivý potlesk.

Ukázat se po dlouhé přestávce opět v plném lesku se Laffitovi povedlo, i když méně opulence a okázalosti by celku sedlo mnohem více. Ale zase by to už nebyl Laffita - milovník záře reflektorů, velkých show a hojnosti. V tomto zůstává zcela věrný sám sobě.