Laffitova nevěsta Lounová vystoupila z letadla mezi bláznivé muže

Návrhář se proslavil nejen svým charakteristickým vzhledem, který prakticky od počátku své kariéry nezměnil, ale také výběrem míst pro své přehlídky.

Zchátralé Barrandovské terasy, obrovské schodiště před Rudolfinem, břeh řeky Berounky či majestátní muzeum, to vše tu díky jemu již bylo. A ani poslední show v tomto ohledu nezklamala. Terminál 3 na ruzyňském letišti a modelky vstupující na přehlídkové molo v hangáru přímo z velkého dopravního letadla, to tu ještě nebylo. Ano, v Paříži si Lagerfeld nechal postavit celý tryskáč, a okouzlil tak hosty na přehlídce Chanel Haute Couture (více zde), ale v Praze?

Místo konání nebylo jediným překvapením. I samotná kolekce přinesla řadu okouzlujících momentů a především pak mile udivila celkovým stylem. Laffita si vybudoval své jméno na večerních šatech se spoustou barev, kanýrků a křišťálů a lehce nepraktických, i když na pohled hezkých, kostýmcích. V nejnovější kolekci ubral a dal se pro něho ne zrovna typickou cestou pohodlí a frivolní ležérnosti.

Co ubral na zdobnosti, to přidal na nositelnosti. V žádném případě však zvýšený komfort neznamená méně estetiky, ta tu zůstala, dokonce přešla o minimálně jednu kategorii výš. Celkového ducha kolekce lze shrnout do slovního spojení sportovní luxus, ideální styl oblečení do současného rychlého způsobu života.

Přepych určený pro moderní, mladistvou elitu je v tomto případě vyvedený z oboustranné vlny, kašmíru, hedvábí, žerzeje s efektem kůže a sametu. Vybrané materiály nejen dobře vypadají v tlumených odstínech šedi, černě, slonové kosti, hnědé a tělové, ale především se dobře nosí.

S udivující lehkostí nechal Laffita zmizet pro něj typické upnuté korzety a těsně obepínající živůtky. Většinu modelů lze vzít přímo z přehlídkového mola a procházet se v nich po městě či je sbalit do kufru a odcestovat. Cestování a pohyb a s tím spojená potřeba komfortu tu tvoří hlavní prvek, látky volně splývají či jemně kopírují křivky těla.

Velmi efektní se ukázala Laffitova idea o dokonalém kabátu. V jeho podání velmi šik a slušivý, ovšem bez rukávů. Výrazná linie ramen tu ostře kontrastuje s volným, otevřeným střihem. "Často vídám ženy se sakem či kabátem jen tak přehozeným přes ramena, aniž by použily rukávy. Tak jsem se domníval, že bude zábavné vytvořit kabát bez rukávů, který může být nošen ležérním způsobem," prohlásil Osmany.

Opulentní kožešiny z minulosti nahrazují decentnější a elegantnější lemy. Tradiční kalhotové kostýmy ustoupily mnohem pohodlnějším a především oblíbenějším strečovým džínám a legínám s koženým efektem. Halenky nahrazují volné tuniky v délce do pasu, jejich lem zdůrazňuje štrasový pás. Upnuté sukně a šaty vystřídaly zavinovací modely, které se dobře nosí a především lichotí více postavám běžných žen.

Ovšem i minimalismus v Laffitově podání se leskne a třpytí, bez toho by to ani Laffita nebyl. Křišťály, flitry, lesklá sklíčka, polomatné perly i těžké korálkové výšivky k němu neodmyslitelně patří. S nimi si pohrál v sekci určené na večer, jeho koktejlové šaty nelze přehlédnout. Strohost střihů výrazně kontrastuje se zdobností látek.

V části přehlídky spojil designér klasické podzimní a zimní modely s tzv. kolekcí cruise, které navrhuje stále více módních značek. Toto oblečení se hodí do kufru při cestě na zimní dovolenou na některém z karibských ostrovů, spíše než do tuzemského chladu.

Tomu odpovídají i vzory, které naopak na ostatním oblečení zcela chyběly. Možná by stálo za uvážení, zda tuto sekci neprezentovat samostatně (některé modely vynechat zcela) a ponechat celistvost stylu oděvů z první části. Jejich síla je natolik výrazná, že podporu potisků vůbec nepotřebují.

Zvláštní kapitolu v nové kolekci tvoří pánská linie. V té dámské se návrhář perfektně vyhnul nenositelnosti a nepraktičnosti. O to více dal do modelů pro muže. Excentrické oblečení plné nepřehlédnutelných a v případě mužů velmi ožehavých střihů a výstředních detailů a doplňků představuje ideální námět na diskuzi a zamyšlení. Nicméně i takové kreace do módy patří, i když si na ně drtivá většina pánů netroufne či je odsoudí.

Anglický výraz pro módní přehlídku - fashion show - plně odpovídá tomu, co Laffita předvedl. Velkou show se známými tvářemi na molu i v hledišti ukončila nečekaně zpěvačka Olga Lounová, ta na sebe strhla největší pozornost. Zpěvačka nakráčela po schůdcích z letadla ve velké svatební toaletě s korunkou ve vlasech. Zapěla svůj nejnovější hit K výškám, do stejnojmenného videoklipu ostatně Laffita Olze udělal šaty. Stylovější a důmyslnější závěr si návrhář již zvolit ani nemohl.