Osm znamení, že nejste tak chytří, jak si myslíte

Je těžké postavit se tváří v tvář pravdě a přiznat si, že nejsme ve skutečnosti tak chytří, jak se domníváme. Zvláště v dnešní době, kdy je kladen obrovský důraz na sebevědomí. Ale sražení hřebínku by spoustě lidí vůbec neškodilo.

Po přečtení následujícího článku můžete zjistit, zda patříte mezi ty chytřejší jedince, nebo naopak zapadáte do většinového průměru.



Více mluvíte

Chytří lidé si velmi dobře uvědomují, jaká je síla v dnes už pomalu se vytrácejícím umění naslouchat. Pokud přímo milujete zvuk svého hlasu a neustále jste to vy, kdo něco povídá, paradoxně nemusíte být ten, kdo má vlastně co říci.



Lidé za vámi nechodí poradit se s problémy nebo dokonce oslavovat svůj úspěch, protože vždycky nakonec stočíte hovor na sebe, mluvíte jen o svých problémech a vlastních úspěších a zážitcích. Možná by nebylo od věci jen chvíli naslouchat, co vám ostatní říkají, a nesnažit se strhnout pozornost zase jen na sebe.

"I výzkumy ukazují, že mezi tichými introverty, co spíše poslouchají, je více chytrých lidí než mezi upovídanými extroverty," píše server Fitnea.com.



Ukazujete se jen v lepším světle a dokonce si vymýšlíte

Chytří lidé se za svou osobnost a povahu nestydí a nepotřebují se před ostatními přetvařovat. I když se většinou každý snaží při prvním setkání s novými lidmi vypadat co nejlépe, nic se nemá přehánět.

Pravá povaha stejně jednou vyjde najevo a lhaní, abyste na někoho udělali dobrý dojem, většinou k ničemu nevede. Chytří lidé si váží pravdy a nesnaží se něco zakrývat, aby vypadali lépe.



Pořád se s někým dohadujete

Určitě znáte rčení "moudřejší ustoupí". Ale přiznejte sami, jak často jste se jím řídili? Je těžké v hádce ustoupit a přestat argumentovat, zvláště, když jste přesvědčení, že máte pravdu. Ale moudří lidé to dovedou a většinou se do hádek ani nezapojují. Zvláště ne do těch, které jsou zbytečné či nemají řešení. A pokud už se do hádky dostanou, snaží se ji co nejdříve ukončit a zklidnit sebe i své okolí.



Jestliže se často s někým hádáte, nebo jste to obvykle vy, kdo hádky vyvolává či přilévá olej do ohně, měli byste si přiznat, že nejste tak chytří, jak si myslíte. Navíc potřeba dokazovat svou pravdu jasně odhaluje nejistotu, kterou opravdu inteligentní lidé málokdy trpí.



Máte rádi jednoduchou zábavu

Nenamáháte se s obtížnějšími tématy a raději se držíte zábavy, která moc nenutí k přemýšlení, jako je sledování televizních reality show, nekonečných jednoduchých seriálů či čtení bulvárních časopisů a knih z červené knihovny.



Chytří lidé si raději čtou knihy, nebo sledují filmy či pořady, které podporují jejich kreativitu a donutí je přemýšlet a vyslovovat otázky. Několik hodin intelektuálního čtení vám rozhodně otevře obzory, takže to určitě zkuste.



Jste pořád zaneprázdnění

Většinu dne nic nestíháte, jste věčně ve spěchu a pobíháte bezhlavě kolem? Hospodaření s časem a s energií je dovednost, kterou se chytří lidé velmi rychle naučí, aby co nejlépe zvládali svůj život a minimalizovali stres.



Občasný nával práce se samozřejmě nevyhne nikomu, ale pro chytré lidi by to nemělo být pravidlem. Není také zrovna moc chytré domnívat se, že většinu věcí nejlépe dokážete sami a nikoho nepotřebujete. Chytří lidé se neostýchají požádat o pomoc a pak jim zbývá čas na věci, na kterých opravdu záleží, ne jen na práci.



Podvádíte svou partnerku

Ruku na srdce, pánové, podvádění partnerky není zrovna tou nejchytřejší věcí a toto tvrzení je dokonce podpořené vědou. "Pánská sexuální monogamie je znamením vyšší inteligence. Schopnost bojovat s biologickou touhou a přemoci primitivními pudy je nejen známkou toho, že jste chytrý, dokonce chytřejší než většina ostatních. Nevěrníků je totiž většina, a pokud mezi ně nespadáte, můžete si gratulovat, ukazuje to na vaši zvýšenou inteligenci," píše server.



Nedostatek profesního úspěchu

Chytří lidé, pokud je to jejich touhou, dovedou své inteligence využít a dosáhnout profesního úspěchu a finančního zabezpečení.

Jestliže se považujete za chytrého, ale přesto v pětatřiceti bydlíte u rodičů, nebo žijete od výplaty k výplatě, nejspíš nebudete tak chytří, jak si myslíte. Inteligentní lidé totiž vždycky přijdou na to, jak si vydělat peníze, pokud o ně ovšem stojí.



Čtete málo knih nebo jen ty jednoduché

Jestliže chcete najít jednu věc, kterou sdílejí opravdu chytří lidé, pak je je to rozhodně četba kvalitních knih. Ne tedy jednotvárné a jednoduché romány červené knihovny nebo dokola omílané detektivky s podobnými zápletkami, ale obtížné knihy, které nutí k zamyšlení.



Psycholožka Radana Rovena Štěpánková říká, že čtení rozvíjí verbální inteligenci, zvyšuje gramotnost tzn. porozumění textu, tvoření textu, zachycení logických slovních vazeb. Na jazyku a obsahu knihy záleží, jakým směrem se bude slovní zásoba a porozumění rozvíjet.



"Nejen pro děti doporučuji pro rozvoj slovní a sociální inteligence krásný jazyk Eduarda Petišky, který najdeme jak v bájích, tak v povídkách pro dospělé. Obecně doporučuji autory prověřené, jejichž jazyk a námět mají spíše nadčasovou hodnotu (Čapek, Páral, Neff, Drda, Styron). Samozřejmě doporučuji i literaturu naučnou, která nutí mozek přemýšlet a vnímat věci v hlubších souvislostech," radí psycholožka.



"Na internetu jsem zaznamenala informaci o neurologickém výzkumu z Emory University, kdy vědci dokázali změny na mozku změřit a tvrdí, že po přečtení románu byly na levém jazykovém mozkovém laloku změny zaznamenatelné po dobu pěti dní. Každá opakovaná činnost vytváří v nervové soustavě stopu intenzivnější," dodala doktorka Štěpánková.