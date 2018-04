Osm tipů, jak zvýšit plodnost svého partnera. Napřed mu vyhoďte slipy

Na světě existuje zhruba 2,1 milionů párů, které se potýkají s neplodností, přičemž z jedné třetiny jsou problémy na straně ženy, z druhé na straně muže a zbylá třetina patří kombinaci problémů obou partnerů a jiným, lékařsky mnohdy nevysvětlitelným okolnostem.

Plodnost je ovlivňována mnoha faktory včetně genetiky, zdravotního stylu a způsobu života. U mužů plodnost závisí především na dostatku zdravých spermií, i když k oplození vajíčka stačí jen jedna jediná spermie. Mnoho dalších spermií je však zapotřebí k překonání ochranného obalu vajíčka.

Pokud plánujte se svým partnerem děti, zkuste si sama ohlídat faktory, které mohou narušit jeho plodnost a zvyšte tak i vaše šance na úspěšné početí.

Vyházejte z jeho šatníku slipy

Pokud váš přítel nebo manžel patří mezi zapřísáhlé fandy upnutých slipů, zkuste ho přesvědčit, že jsou pro něj i pro vás lepší pohodlné trenky. Slipům totiž nefandí ani experti na početí.

"Je lepší nosit volné široké spodní prádlo, které dovolí vašim varlatům dýchat," tvrdí doktorka Linda Giudice, ředitelka Institutu reprodukční endokrinologie na Stanfordské univerzitě a vysvětluje: "Slipy zvyšují teplotu pánských varlat, což může zabíjet spermie nebo snižovat schopnost spermií oplodnit vajíčko."

Místo vany si pořiďte sprchový kout

Povalování se ve vaně plné horké vody patří mezi oblíbené relaxační činnosti mnoha mužů i žen. Pokud však toužíte po dětech, ani si vanu nepořizujte. Horká koupel poškozuje tvorbu spermií, varlata totiž ke své činnosti potřebují teplotu asi o 1°C nižší než je teplota tělesná.

"Horká koupel může být zhoubná pro mužskou plodnost, protože intenzivní teplo může zabít spermie ve varleti," tvrdí spolu s mnoha dalšími odborníky i doktor Robert Stillman, profesor gynekologie a porodnictví na univerzitě ve Washingtonu.

Podobné nebezpečí však hrozí i při saunování, vhodnější pro relaxaci je horká pára. Přechodné snížení tvorby spermií může způsobit i zvýšená teplota při virové infekci.

Dopřávejte si kvalitní sex, ale méně často

Při snaze o početí platí, že kvalita převažuje nad kvantitou, alespoň co se počtu spermií týče. Mnoho párů se domnívá, že čím častější sexuální styk, tím větší naděje, že žena otěhotní. Opak je však pravdou.

"Souložit do vyčerpání nezvýší vaše šance na početí," varuje doktor Stillman. "Ve skutečnosti je sex 4x nebo 5x denně kontraproduktivní." Počet mužských spermií většinou dramaticky klesá hned po ejakulaci a obyčejně trvá 48 hodin, než se množství spermií dostane zase na předejakulační úroveň.

Naplňte mu talíř antioxidanty

Čerstvé ovoce a zelenina obsahují živiny, které napomáhají vzniknout zdravému spermatu. Studie z Clevelendské kliniky urologického institučního centra pro pokročilý výzkum lidské reprodukce a plodnosti prokázala, že abnormálně vysoké hladiny volných radikálů mohou u některých mužů způsobovat neplodnost. Volné radikály totiž ničí zdravé buňky včetně spermií.

"Sperma potřebuje malé množství volných radikálů k oplození vajíčka," říká autor studie doktor Ashok Agarwal.

"Ale příliš mnoho volných radikálů může poškodit buněčnou membránu spermií a DNA, cože omezí schopnost spermií oplodnit vajíčko," vysvětluje doktor Agarwal. I jiní vědci se domnívají, že antioxidanty vitaminů jako je betakaroten a vitaminy C a E mohou zlepšit kvalitu spermatu mužů, kteří jsou ve vysokém oxidačním stresu, jako například kuřáci.

Přemluvte ho ke zdravému životnímu stylu

Kouření, alkohol a drogy – to vše patří mezi hlavní zabijáky spermií. Různé studie prokázaly, že vysoké množství alkoholu způsobuje omezení plodnosti a má negativní dopad na spermatogenezi (vývoj samčích pohlavních buněk). U mužů co holdují alkoholu se s poškozenými játry zvyšují hladiny estrogenu a to často způsobuje poškození produkce spermatu.

Prokazatelně negativní efekt na spermatogenezu má i kouření cigaret, kuřáci marihuany mají nižší hladiny testosteronu, což má za následek méně spermií, které jsou pomalé a atypického tvaru. Podobně funguje i kokain, který rovněž snižuje libido.

Vyberte vhodnou sexuální polohu

Pokud jsou oba partneři plodní, na sexuální poloze příliš nezáleží. Při problémech s početím však vhodná poloha zvyšuje šance na oplodnění. Vyzkoušejte především pozice, při nichž nebude působit gravitace a sperma se dostane co nejblíže vašemu děložnímu krčku.

Klasická misionářská poloha, kdy je muž nahoře je velmi vhodná, protože umožňuje hluboký průnik do pochvy, stejný efekt má i poloha zezadu, pomůže i podložení ženské pánve polštářkem.

Nevhodné jsou sexuální polohy v sedě, ve stoje a když je partnerka nahoře. Někteří odborníci zdůrazňují důležitost partnerčina orgasmu, protože svalové stahy při orgasmu mohou nasát spermie do děložního krčku.

Dejte si pozor na lubrikační gely

Používání různých lubrikantů sice napomáhá k lepšímu sexuálního styku, ale při snaze o oplodnění nejsou tyto výrobky moc doporučovány. Některé totiž mohou poškodit kvalitu spermií.

O vhodnosti vybraného lubrikačního gelu v době, kdy se snažíte s partnerem otěhotnět, se proto raději poraďte se svým gynekologem.

Zjistěte si jeho sexuální zodpovědnost

I když s tím už mnoho nenaděláte, je dobré vědět, zda se váš partner před tím, než vás poznal, choval zodpovědně a používal při styku s předešlými partnerkami kondom.

Muži si často neuvědomují, že běžné sexuálně přenosné nemoci, jako jsou chlamydie a gonorea neboli kapavka, jsou často bez příznaků, ale později mohou způsobit jejich neplodnost.