Šest tipů, jak bojovat s únavou

Vyčerpání a únava může mít mnoho příčin, když vynecháme důsledek nebo příznak nějaké nemoci, hlavními důvody nevysvětlitelné únavy jsou především stres, nedostatek spánku či špatné stravování.

A právě proti únavě, která je způsobená životním stylem, pomohou následující rady.

Dopřejte si energetické svačinky

Konzumace tučných a těžkých pokrmů způsobuje únavu a čokoládové tyčinky nebo různé sušenky vám dobijí baterky jen zdánlivě. Potraviny s vysokým glykemickým indexem dovedou vystřelit hodnoty energie bleskově vzhůru, ale vzápětí jsme tam, kde jsme byli.

Existují však i potraviny, které nabízejí více, energii uvolňují postupně, tím mohou účinně bojovat proti únavě. Dopřejte si zdravou, povzbuzující svačinku každé tři hodiny a budete mít energie na rozdávání. Inspirovat se můžete z následujícího seznamu.

- celozrnné cereálie s nízkotučným mlékem

- kousek ovoce (jablko, broskev, švestky, grepfruit)

- hrstka vlašských ořechů nebo několik mandlí

- salát s grilovaným kuřetem

- uvařené vejce nebo libová šunka s celozrnným chlebem

- nízkotučný neochucený jogurt

Dejte si do těla

Při pocitech únavy pravděpodobně nemáte na cvičení vůbec náladu ani sílu, ale z dlouhodobého hlediska je pravidelný pohyb účinným a zaručeným bojovníkem proti únavě. A nemusíte dřít do úmoru v posilovně, i patnáctiminutová procházka vám dodá dostatek energie.

K udržení energie je však nejlepší častější fyzická aktivita. Začněte po malých dávkách a postupně během několika týdnů či měsíců přidávejte na intenzitě cvičení. Podle odborníků by vaším cílem měly být alespoň dvě a půl hodiny mírně intenzivního aerobního cvičení, jako je třeba jízda na kole nebo rychlá chůze každý týden.

Jestliže máte nadváhu, snažte se zhubnout

Pokud vaše tělo nese nadměrnou váhu, může to být vyčerpávající a vy se budete cítit často unavení a bez energie. Větší hmotnost rovněž klade extra nápor na srdce.

Pokud zhubnete, budete mít nejen více energie, ale také prospějete svému srdci. Nejlepším způsobem, jak shodit nadbytečné kilogramy, je stokrát omílané zdravé stravování a dostatek tělesného pohybu.

Vyspěte se dosytosti

Mnoho lidí trpí poruchami spánku, nebo ani nemají čas se pořádně vyspat. Dostatečný spánek je však klíčový pro udržení energie a svěžesti po celý následující den.

Experti z The Royal College of Psychiatrists doporučují chodit večer do postele a vstávat ráno ve stejnou dobu každý den a odepřít si i krátkého šlofíka po obědě nebo kdykoli přes den. K dobrému spánku také pomáhá horká vana nejméně dvacet minut před spaním.

Relaxujte

Stres a každodenní starosti spotřebují velké množství energie, snažte se proto do svého denního programu zapojit i nějaké relaxační aktivity.

Každému pomáhá něco jiného, pro někoho může být ralaxací cvičení v posilovně či běh, jiný preferuje jemnější způsoby odpočinku jako je poslech hudby, četba nebo čas trávený s přáteli. Každopádně platí, že cokoli vás uvolní, zároveň dobije vaše hodnoty energie.

Vyberte si vhodné nápoje

Možná si myslíte, že vás nic nenakopne lépe než šálek kávy, ale odborníci z The Royal College of Psychiatrists ji lidem, kteří trpí často únavou, vůbec nedoporučují. Není lehké zbavit se závislosti na kofeinu, proto je dobré přísun kofeinových nápojů (káva, čaj, colové drinky) odbourávat postupně v průběhu tří týdnů.

Zkuste úplně vyřadit kofein alespoň na měsíc, abyste zjistili, zda jste bez něj méně unavení. Při únavě také není vhodný alkohol. I když sklenka pomáhá usnout, alkohol narušuje kvalitu spánku a vy tak budete druhý den unaveni, i když jste spali svých obvyklých osm hodin.

Nejvhodnějším nápojem při únavě je voda nebo některé druhy bylinkových čajů. Někdy můžete být unavení jen proto, že jste mírně dehydratovaní a pomůže vám i obyčejná sklenka vody.