Osm rad, jak péct zdravěji: nahradit můžete cukr, bílou mouku i vajíčka

1. Pečlivě vybírejte umělá sladidla

Vždy vybírejte kvalitní sladidla. jestliže s tím ještě nemáte mnoho zkušeností, nakupujte je v lékárně nebo jiné specializované prodejně, kde vám budou umět kvalifikovaně poradit, jaké sladidlo se hodí přímo pro vás.

Je třeba je vybírat s ohledem na celkový zdravotní stav. Například fruktóza je podle lékařky Sylvie Špitálníkové velmi vhodná pro těhotné s těhotenskou cukrovkou, malé děti s diabetem či těhotné diabetičky. Naopak se nehodí pro diabetiky se zvýšenou hladinou tuků v krvi.

Ne všechna umělá sladidla jsou však určená na pečení, u některých hrozí, že při vyšších teplotách neuchovají sladkou chuť, mohou zhořknout. Pro tuto úpravu je nevhodný například sualin.

Péci je možné třeba s fruktózou, ale i tady je třeba být opatrný: cukroví slazené fruktózou rychle zčervená a zhnědne, je lepší péct při nižších teplotách. Pamatujte si, že každé umělé sladidlo má svoji maximální denní dávku, kterou je nutno dodržet, jinak vzniknou zdravotní obtíže. Informace zpravidla najdete na obalu výrobku.

2. Hledejte další a netradiční zdroje cukru

Přisladit můžete také pomocí „alternativních“ zdrojů, dobré je například sušené ovoce, které navíc obsahuje vlákninu, minerály a vitaminy. Zkuste najít recepty s mrkví, i ta se může do některého pečiva či cukroví využít místo cukru. Používejte také banán, fíky, jablka. Když do cukroví „vpašujete“ vlákninu, bude alespoň o něco zdravější.

3. Uberte třetinu tuku, pozor hlavně na živočišné

Diabetici by se měli vyhýbat zejména živočišným tukům, máslové krémy tedy nejsou žádoucí. Používejte místo nich krémy pudinkové či tvarohové, nezapomeňte na želatinu nebo využívejte nízkotučné krémy či rostlinné tuky s menším procentem tuku.

Pokud nemáte speciální recept, uberte z receptu klasického část tuku (zhruba třetinu) a nahraďte mlékem či nízkotučným jogurtem. Plechy nevymazávejte, využijte pečicí fólie nebo fólii No-stick.

4. Vajíčko nahraďte sójovou moukou

Pokud vám lékař doporučil bezcholesterolovou dietu, mohou být pro vás zajímavé následující tipy. Vajíčka v přiměřeném množství (1 denně) neškodí, ale máte-li strach, že o svátcích do sebe dostanete mnohem víc cholesterolu než normálně, vajíčka můžete nahradit přípravkem Vajahit, který neobsahuje cholesterol a má méně energie. Další možností je nahradit vajíčko sójovou moukou, kterou rozkvedláte v sodovce.

Zvláštní pravidla byste měli dodržovat, pokud používáte náhradní sladidla. V takovém případě nikdy nešlehejte celá vejce. Lepší je zvlášť vyšlehat bílky se sladidlem do pevného sněhu. Do něj pak je možné přidat žloutky, případně můžete do těsta zvlášť přimíchat sníh a žloutky přidat později samotné.

5. Ztmavte mouku, změny zavádějte postupně

Bílou mouku lze nahradit zcela nebo částečně moukou celozrnnou. Celozrnná mouka má více vlákniny a podstatně více minerálů a vitaminů. Pro přípravu vánočního pečiva se hodí chuťově jemná špaldová mouka.

Měli byste vědět, že při zpracovávání celozrnné mouky je třeba větší množství tekutin než u klasické mouky. Naopak nemusíte přidávat velké množství aromatizujících přísad (rum, vanilka), protože má sama o sobě příjemnou vůni. Při pečení můžete použít celozrnnou mouku pšeničnou, pšeničnou špaldovou, žitnou, pohankovou, sójovou či amarantovou.

Bojíte-li se, že „ztmavnutí“ pečiva bude příliš radikální a nemusí se setkat s pozitivním ohlasem ve vaší rodině, zkuste změny zavést postupně: nejprve nahraďte třetinu bílé mouky tmavou, příští rok poměr obraťte.

6. Místo oříšků přidejte do směsi vločky

Oříšky jsou sice výborným zdrojem zdraví prospěšných látek, ale obsahují také hodně tuku. Nehodí se také pro lidi s nemocným žlučníkem. Částečně je můžete nahradit ovesnými vločkami, experimentátoři mohou jít dál a vyzkoušet například cukroví s obilnými klíčky.

7. Kupujte jen dobře značené pečivo

Pokud si chcete ušetřit práci a cukroví na Vánoce koupit už hotové, pečlivě prostudujte obal. Není tam uvedeno, jaké umělé sladidlo výrobce použil? V takovém případě ho coby diabetik určitě nekupujte, neprospělo by vám. Tyto výrobky navíc mohou být zdrojem obrovského množství tuků, v horším případě transmastných kyselin, kterým by se každý člověk snažící se žít zdravým životním stylem měl vyhýbat.

8. Pečte raději malé kousky a přidejte bílkoviny

Čím menší kousek vyrobíte, tím méně energie do sebe pak ve chvíli pokušení dostanete. Ideální jsou například malé pusinky s aspartamem. Diabetikům by neměla moc kolísat hladina glukózy v krvi, dá se tomu zabránit, když cukroví bude obsahovat hodně bílkovin.