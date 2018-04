Osm rad, jak naučit dítě plavat

Nejlépe na tom jsou děti, které se ve vodě pohybují už od kojeneckého věku. Neměly čas si vybudovat strach a zábrany. Pokud začnete dítě s vodou seznamovat kolem třetího až čtvrtého roku, musíte na ně jít opatrně.

1. Vyberte "vodního" rodiče

Rodič je tím nejdůležitějším příkladem. Možná by vás překvapilo, co všechno dítě vnímá. Dokáže vycítit, pokud se vy sami ve vodě necítíte bezpečně. A pokud maminka plave jedině prsa s hlavou vysoce vyčnívající nad vodou, dítě by mohlo mít potíže se potopit a pohybovat se ve vodě přirozeně. S vodou by proto měl dítě začít seznamovat ten rodič (nebo jiný příbuzný), kterého živel neděsí, dítě se na něj může spolehnout a bude ho chtít napodobit.

2. Základem jsou hry

Možná vás ze lžičky, která spadla do kafíčka, bude bolet hlava. Ale pokud vaše dítě vydrží ve vodě blbnout, je to dobré znamení. Nechoďte do vody s prohlášením: Tak a budeme se učit plavat. Jakýkoli dril, který si dítě s vodou spojí, bude zpomalovat jeho pokroky.

3. Hlavně pomalu!

Přestože se vám bude zdát, že se nic neděje a vztah dítěte k vodě se nijak nevyvíjí, nebojte se. I když si jen staví přehrady na břehu a občas se vydá do deseti centimetrů vody namočit kotníky, je to důležité. Když dítěti nasadíte hned první den u vody rukávky a přimějete ho plavat s vámi do hloubky, moc tím nezískáte. Až budete chtít rukávky vyfouknout, dítě, které si vodu nemohlo postupně "osahat", zpanikaří.

4. Kruh raději ne

Přestože jsou jich pořád plné rybníky a bazény, plavečtí instruktoři jsou ke kruhu skeptičtí. Když už chcete používat nějaké nadnášecí pomůcky, zvolte raději rukávky nebo kroužky z pěnové hmoty. Nepoužívejte je však příliš dlouho, dítě musí pochopit, že ve vodě dokáže plavat samo. Rukávky vyfukujte postupně, nikdy ne proti protestům vyděšeného potomka.

5. Výpravy pod vodu

Nejsnadněji se plave pod vodou, dítě by se to mělo naučit jako první. Podle instruktorky plavání Blanky Kolářové-Sudíkové se dítě samo naučí dýchat do vody a naučí se relativně snadno rozvrhnout si síly a nadechovat se nad vodou podle potřeby. Pořádejte proto s dítětem podvodní závody a potápějte se pro různé předměty.

Rozhodně dítě neučte potápění se zacpaným nosem a zavřenýma očima, tím ho spíše zbrzdíte. Naučit pak takové dítě plavat je velký problém.

6. Na styly zatím zapomeňte

Nenuťte v této fázi dítě do plaveckých stylů. Pod vodou je nepotřebuje, tam se může pohybovat jako ryba. Na rozdíl od podvodního plavání je udržení hlavy nad vodou a snaha o koordinovaný pohyb rukou a nohou velká námaha. "Dítě v takovém případě s vodou spíše bojuje, než aby si ji užívalo. Když se naučí plavat pod vodou a bude ji mít rádo, plavecké styly se může naučit během týdne," vysvětluje Blanka Kolářová- Sudíková.

7. Naučte dítě doplavat k pevnému bodu

Až se bude vaše dítě umět s jistotou pohybovat pod vodou a bude se pouštět dál od vás, musíte mu vštípit, že voda dokáže být nebezpečná. Proto by mělo vždycky myslet na to, aby se umělo dostat k pevnému bodu, kterého se může chytit. Tímto pevným bodem můžete být vy, určitě by jím měl být břeh.

8. Ať se položí na vodu

Když přece jen chcete naučit dítě, které je ve vodě jako doma, základům plaveckých stylů, na začátek zvolte znak. Dítě se položí na vodu, zjistí, jak kopat nohama. Bude si jisté, že ho voda nese a že si v této poloze nejlépe odpočine. Když umí znak, není problém přejít na kraul. Je to totéž, jen v jiné poloze - na břichu. Jako poslední je vhodný již zmiňovaný styl prsa.

Odborná spolupráce Blanka Kolářová-Sudíková, plavecká instruktorka a zakladatelka Plaváčku.