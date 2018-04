Osm překvapivých překážek, které vám brání zhubnout

Představujeme vám vybrané překážky, které mohou bránit vašemu úspěšnému hubnutí.

Nedostatek spánku

Podle studie z roku 2007 uveřejněné v časopise Archives of Disease in Childhood lidé, kteří nemají dostatek spánku, zvyšují své riziko obezity. Při nedostatku odpočinku probíhá totiž v těle několik hormonálních změn jako třeba glukózová intolerance, což může vést k přibírání na váze.

Jiná studie z roku 2009 v časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition zase ukázala, že nedostatek spánku může způsobit hlad. Únava, která následuje, může snížit fyzickou aktivitu a tím přispívat ke zvýšení kilogramů.

Pracující matka

Děti, jejichž matky chodí do práce, mají větší pravděpodobnost mít nadváhu než děti, jejichž matky zůstávají doma - toto zjištění přinesla studie publikovaná letos v květnu v American Journal of Epidemiology.

Vědci z univerzity v Londýně porovnávali váhu 8 552 dětí narozených v roce 1965 s váhou 1 889 dětí narozených v roce 1991 a zjistili, že děti z roku 1991, jejichž matky pracovaly, měly vyšší pravděpodobnost nadváhy než děti matek, co zůstaly doma. Nicméně odborníci upozornili, že nezkoumali dietní nebo fyzickou aktivitu dětí, která by také mohla tyto výsledky ovlivnit.

Běžný virus

Studie amerických vědců zveřejněná v časopise Pediatrics ukázala, že děti vystavené viru zvaného adenovirus 36, který může za běžnou infekci dýchacích cest, mají větší pravděpodobnost mít nadváhu než děti, které tomuto viru vystaveny nebyly.

Výzkum 124 dětí odhalil, že téměř 80 procent dětí vystavených adenoviru 36 bylo obézních a vážilo více než děti bez tohoto viru. Již při předchozím výzkumu vědci zjistili, že adenovirus dokáže přeměnit lidské kmenové buňky na tukovou tkáň a 30 procent obézních účastníků studie bylo tímto virem skutečně infikováno.

Vytržení mandlí

Vědci z univerzity v St. Louis v Missouri zjistili, že děti, kterým byly vytrženy mandle, přibraly po tomto zákroku více kilogramů než děti, které operaci nepodstoupily.

Odborníci, kteří prostudovali devět studií publikovaných mezi roky 1970 až 2009, zaznamenali, že zvýšení váhy a body mass indexu bylo patrné i sedm let po operaci.

BMI se u operovaných děti zvýšil o 5,5 až 8,2 procent. Vědci tento jev částečně přičítají i tomu, že operace vyřeší zdravotní problémy způsobené mandlemi, tím se zvýší chuť k jídlu u operovaných dětí. .

Klimatizace

Život v neustálé tepelné pohodě (stav mysli, který vyjadřuje uspokojení jedince s teplotou prostředí v němž se nachází) může způsobovat nadváhu. Podle článku v International Journal of Obesity totiž tělo v takových podmínkách není nuceno správně fungovat, aby si udrželo své teplo nebo chlad.

Studie dokonce ukázala, že na jihu USA v oblasti s nejvyšším procentem obezity v Americe, se procento domovů s klimatizací zvýšilo ze 37 procent v roce 1978 na 70 procent v roce 1997.

Geny

Vědečtí experti identifikovali 18 nových genetických znaků, které by mohly hrát roli při vzniku obezity, a 13 nových znaků, které by mohly určovat, zda se tuk ukládá kolem pasu nebo boků.

Výsledky těchto dvou studií byly publikovány v časopise Nature Genetics. Vědci doufají, že rozluštění těchto genů může přispět k objasnění příčiny obezity u jednotlivých osob.

Světlo v noci

Nechat zapnuté světlo nebo televizi přes noc by podle studie publikované v říjnu v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences mohlo přidat pár centimetrů v pase.

Myši vystavené tlumenému světlu v noci přibraly za osm týdnů o 50 procent více na váze než myši, které strávily noci v úplné tmě. Všichni hlodavci přitom měli stejné množství jídla a fyzické aktivity.

Matka, která jedla v těhotenství tučné pokrmy

Vědci z univerzity v Cincinnati a lékařské školy v Georgii ve své studii zjistili, že myši krmené tučnou stravou měly zvýšenou pravděpodobnost porodit mláďata s nadměrnou váhou než myši, co byly krmeny normální stravou.

Nadměrnou váhu myších mláďat způsobovala placenta, která byla díky velkému příjmu tuku příliš výživná. Vědci soudí, že to samé by mohlo platit i u lidí. Podle studie z roku 2009 uveřejněné v FASEB Journal je přitom nadměrná váha dítěte při porodu rizikovým faktorem obezity později v životě.