Osm milionů Američanů si na Valentýna pošle dárek samo sobě

Má to své nesporné výhody, člověk si pošle či nadělí kytičku, sladkosti či jiné drobnosti přesně podle svého gusta. Rozčarování z dárku je tedy téměř vyloučeno.

Z telefonického průzkumu dospělých Američanů také vyplynulo, že muži vůbec netuší, co od nich partnerky na svatého Valentýna očekávají.

"Zjistili jsme, že je zde velký nesoulad mezi tím, co lidé chtějí, a co dostávají. Tak se lidé snaží naplnit si své tužby a nakupují si dárky pro sebe. A jsou tu samozřejmě také lidé, kteří nemají žádného miláčka," tvrdí Vince Albert ze společnosti Bill Me Later Inc, která průzkum provedla.

Nejčastějším dárkem mužů je spodní prádlo. Sexy kalhotky či košilku koupí až 22 procent z nich, ale jen dvě procenta Američanek po tom touží. Raději by dostaly šperky, které jsou zase až na pátém místě v žebříčku u mužů.

Velmi častým problémem je také domluva obou partnerů, že si letos k tomuto svátku nic nekoupí. Ženy to sice navrhnou, ale jen málokterá skutečně čeká, že nic nedostane. Zato každý pátý muž je spokojený a skutečně nic své milé nedonese, čímž ovšem způsobí na druhé straně velké rozčarování.

Svatý Valentýn je také dnem, kdy v USA vztah každoročně ukončí šest milionů lidí.