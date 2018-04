Zkuste ga kari, polévku pho bo či rendang podle šéfkuchaře SaSaZu

Ga kari

"Poprvé jsem toto jídlo vařil před sedmi lety, když jsem byl prvně ve Vietnamu. Hned jsem si ho zamiloval, to je také důvod, proč ho stále vaříme v naší restauraci," říká Šahaf Šabtaj. "Pusťte si vietnamskou hudbu a otevřete okna, aby všichni vaši sousedé žárlili, co to vaříte."

1. krok:

5 lžic oleje

3 chilli papričky

1 stonek citronové trávy

1 lžíce kari

1 lžička koření five spice

1 kuře

2. krok:

100 ml vody

4 lžíce ústřicové omáčky

2 lžíce rybí omáčky

1 litr kokosového mléka

3. krok:

3 lžíce sezamového oleje

1. V hrnci rozpálíme olej a na něm orestujeme citronovou trávu. Chilli papričky podle chuti rozpůlíme nebo nakrájíme na menší kousky a přidáme do hrnce. Přisypeme kari a koření five spice. Přidáme kuře, nakrájené na kusy, a restujeme ještě zhruba 10 až 15 minut. Pokud se bude jídlo připalovat, tak ho jen seškrabujeme, ale nepřidáváme vodu. Jen tak vynikne chuť kari.

Osm chutí Asie Šahaf Šabtaj nabízí v kuchařce Osm chutí Asie recepty seřazené podle ingrediencí například na téma zázvor, kokos, chilli nebo citronová tráva. Všechny jsou přizpůsobeny českým podmínkám.

2. Poté přidáme do hrnce kokosové mléko, vodu, ústřicovou a rybí omáčku. Necháme vařit 90 minut na mírném ohni.

3. Poté přidáme sezamový olej a vaříme další 2 minuty, ne však déle. Jídlo je pak už hotové. Omáčku stačí slít a podávat s kuřetem. Jídlo je možné také podávat například s bramborami nebo batáty. Společně s ga kari lze také servírovat například čerstvou mátu a skleněné nudle zabalené v ledovém salátu nebo v rýžovém papíru zabalené avokádo, které můžete namáčet v omáčce.

Tip: Pokud nespěcháte, připravte omáčku 4 až 5 hodin předem a nechejte ji i se všemi ingrediencemi odpočívat a až poté ji slijte. Chuť pak bude ještě lepší.

Polévka pho bo

"Pho je výborná vietnamská polévka, kterou zná každý, proto nesmí chybět v žádné asijské restauraci ani kuchařce," říká Šahaf Šabtaj. "Pokud pojedete do Vietnamu, ujistěte se, že se její název naučíte dobře vyslovovat. Je totiž k dostání všude a nikdy neuděláte chybu, když si ji dáte."

1. krok:

2 l vody

500 g hovězí kosti

2 cibule

2 šalotky

5 stroužků česneku

5 cm oddenku zázvoru

1 ananas

2 celé skořice

2 kardamomy

2 hvězdičky anýzu

1 lžíce soli

1 lžíce cukru

2. krok:

400 g hovězí svíčkové

3. krok:

10 listů máty

10 listů bazalky

10 listů koriandru

250 g rýžových nudlí

1 citron

2 thajské chilli papričky

1. Nejprve nakrájíme cibuli, šalotku, česnek, zázvor a ananas. Omyjeme hovězí kosti a dáme je vařit společně s nakrájenou cibulí, šalotkou, česnekem, zázvorem a ananasem. Přidáme skořici, kardamom, anýz, sůl a cukr. Necháme vařit dvě hodiny a v případě potřeby doléváme vodou. Potom vývar scedíme do druhého hrnce.

2. Hovězí svíčkovou dáme v kuse vařit do polévky na další půlhodinu. Poté uvařené maso vyjmeme a nakrájíme na plátky.

3. Nakonec přidáme rýžové nudle, listy máty, bazalky a koriandr. Nudle uvaříme podle návodu na obalu, trvá to jen pár minut. Potom nudle pomocí cedníku vyndáme a rozdělíme je do čtyř polévkových misek. Polévku scedíme do jednotlivých misek a přendáme do ní hovězí maso. Do mističky vedle připravíme citron nakrájený na čtvrtky a thajské chilli, nakrájené na kolečka. Každý si pak polévku dochutí podle chuti.

Tip: Tajemstvím dobré pho jsou jakékoliv čerstvé bylinky a v tomto případě také ananas. Doporučuji přidat navrch čerstvý koriandr, bazalku nebo kousek ananasu.

Rendang

"Toto jídlo je poměrně komplikované a jeho příprava je zdlouhavá, ale snaha se vyplatí. Po ochutnání vás donutí přemýšlet o tom, že byste zaběhli na letiště a koupili si letenku do Asie," tvrdí Šahaf Šabtaj, šéfkuchař a spoluzakladatel vyhlášené pražské restaurace SaSaZu.

1. krok:

300 g hladké mouky

2 lžíce cukru

1 lžíce droždí

100 ml mléka

4 lžíce jogurtu

2 lžíce ghí nebo másla

2. krok:

5 cm oddenku galangalu

1 šalotka

2 cm čerstvé kurkumy

5 stroužků česneku

10 čínských chilli papriček

1 lžíce listů koriandru

1 lžíce kmínu

150 ml ananasového džusu

100 ml kokosového mléka

150 ml kokosové vody

4. krok:

1/2 kg hovězího masa (podle chuti, nejlepší je svíčková)

4 limetkové listy

4 citronové trávy

20 g palmového cukru

1/2 ananasu

1/2 l kokosového mléka

150 ml rybí omáčky

30 g nesolených arašídů

4 rýžové papíry

1 ledový salát

1 snítka máty

1. Nejprve si předem připravíme těsto na placky. Smícháme mouku, cukr, droždí, mléko, jogurt a ghí nebo obyčejné máslo. Necháme těsto odpočívat alespoň 2 hodiny.

Vizitka: Šahaf Šabtaj se narodil 8. června 1975 v Izraeli, jeho otec jee z Iráku a matka má polské a německé kořeny. Po 4,5 letech u elitní námořní jednotky vystudoval prestižní kuchařskou školu Grégoire-Ferrandi v Paříži. Zkušenosti sbíral v restauraci Odeon v New Yorku a Vakzuid v Amsterdamu, byl šéfkuchařem v indické restauraci Zenzi v Bombaji. V Izraeli otevřel restauraci Minna Tomei, podílel se na konceptu tří restaurací v Srbsku. Je spoluautorem konceptu a šéfkuchařem restaurace SaSaZu v Praze 7, která byla pod jeho vedením tři roky po sobě ohodnocena cenou Bib Michelin. Je ženatý, má manželku Emmu a dceru Romy. Jeho rodina žije ve Velké Británii.

2. Těsně před servírováním z těsta připravíme placky: rukama vyválíme placky a osmažíme je na pánvi dokřupava. Pokud je budeme plnit, po osmažení je ještě dáme na 5 minut do trouby dopéct při 200 °C.

3. V mixéru rozmixujeme galangal, šalotku, kurkumu, česnek, čínské chilli, koriandr, kmín a ananasový džus, až vznikne hladká pasta. Smícháme v hrnci kokosové mléko s kokosovou vodou a přidáme připravenou pastu. Přivedeme k varu a necháme redukovat 5 až 7 minut. Vznikne omáčka, na kterou při servírování umístíme masové rolky.

4. Poté nakrájíme hovězí maso na malé kousky a společně s masem do hrnce přidáme limetkové listy, citronovou trávu, palmový cukr, ananas, kokosové mléko, rybí omáčku a arašídy. Vaříme v závislosti na velikosti kousků masa 1 až 3 hodiny, při velikosti 2 krát 2 centimetry to bude trvat asi hodinu a půl. Přitom si dáváme pozor, aby se neodpařila všechna tekutina. Pokud ano, přidáme trochu vody a zakryjeme. Na namočený rýžový papír položíme lístky čerstvé máty a ledový salát, přidáme připravené hovězí maso s trochou omáčky. Rolku zabalíme a nakrájíme na kousky. Servírujeme s omáčkou a plackami.

Tip: Placky jsou dobré také plněné například mátou, sýrem, jogurtem nebo čímkoliv, co vás napadne. My je naplnili hráškovou kaší. Rendang je také výborný s rýží. Do rolek můžete přidat i rýžové nudle.