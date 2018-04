Oslavujte Valentýna a plaťte

Řada restaurací má na dnešní večer zcela obsazeno, zájem v předvánočním duchu očekávají i prodejci kosmetiky či spodního prádla. "Velký zájem o tento druh zboží v těchto dnech potvrzuje, že valentýnský svátek se v tuzemsku zabydlel. Každým rokem je to cítit víc a víc," řekla Renata Fišerová z pražské prodejny Marks & Spencer.

Zatímco v indickém Dillí včera jeden z politiků nazval Den svatého Valentýna "šílenstvím dovezeným ze Západu, které umožňuje nadnárodním koncernům rozšiřovat své trhy", v Česku se svátek potichu zakořenil.

"Až překvapivě rychle se to u mladé generace vžilo, ale starší to cítí jako určitou amerikanizaci. Mladší generace je náchylnější k přebírání nových věcí, ale pokud jde o lásku, tak proč ne," soudí Jitka Vysekalová z výzkumné společnosti Marktest.

Za rozšířením svátku vidí Vysekalová vliv zahraničních komunit, ale i globalizaci obchodu, která s sebou nese i přebírání cizích zvyklostí. Svátku zamilovaných využívá k podpoře prodeje svého zboží stále více společností s náležitou nápaditostí.

Český Telecom například prodal již 50 tisíc balíčků "Love Cards", kde jsou dvě zlevněné telefonní karty a dárek v podobě prezervativu. Prodejci mobilních telefonů zase nabízejí slevy v případě zakoupení dvou přístrojů.

Kouzlo svátku zamilovaných pochopili zahraniční prodejci již dávno. "Svatý Valentýn je pěkná marketingová myšlenka. Po skončených výprodejích zimního zboží je to další příležitost, jak trochu oživit obchod," pochvaluje si šéf svazu německého maloobchodu Nils Busch-Petersen.

Dnešní den očekává dvojnásobný počet zákazníků i prodavačka Andrea z parfumerie Jasmin, která připomíná svátek červenými srdíčky ve svých výlohách.

Stejně jako o Vánocích nabízejí obchodníci stylová balení dárků s přiloženými přáníčky.

Na biskupa Valentýna, který ve třetím století našeho letopočtu oddával zamilované i přes zákaz císaře Claudia II. a skončil za to na popravišti, vzpomínají s láskou i tuzemští restauratéři. "Myslím, že se na to všichni těší, samotná myšlenka je na tom krásná i z obchodního hlediska. Určitě tento svátek je přínosem do pokladen majitelů restaurací. Ti s intimní atmosférou mohou mít na Valentýna i o padesát procent vyšší tržby než v běžné dny," soudí prezident Svazu podnikatelů v pohostinství Sylvio Spohr.

Romantické večeře skutečně lákají. "Na to, že je středa, máme mnohem více rezervací a jednoznačně to souvisí s Valentýnem," potvrdila Martina Bergrová z plzeňské Pizzerie Cortina. Skutečnými mistry ve valentýnském běsnění jsou Američané.

Podle posledních údajů se na Valentýna prodalo v USA 103 milionů řezaných růží a za bonbony a cukrovinky utratili Američané v jediný den přes miliardu dolarů.

Objednaná kapela, která zazpívá dvě až tři písně, předá kytici a písemnou gratulaci, vyjde minimálně na 35 dolarů.

Mezinárodní maloobchodní asociace odhaduje, že každý občan USA utratí o svátku zamilovaných téměř 80 dolarů.

Kromě dárků patří k svátku zamilovaných rozesílání přání, přičemž stále větší oblibu získávají pohlednice posílané elektronickou poštou nebo zprávy na mobilní telefon. "Roste to už pár dní před a trvá ještě pár dní po svátku zamilovaných. Ty nárůsty jsou ve stovkách procent," konstatoval Libor Nováček z webového serveru Pohlednice.cz.

Zvýšená návštěvnost internetových stránek může podle odborníků s sebou nést zvýšený zájem inzerentů, internetové portály nabízejí k informacím o svátku Valentýna odkazy na vybrané obchody i s doporučeními, jaké dárky jsou nejvhodnější. Valentýna neopomínají ani internetoví obchodníci a knihkupci.

Na pultech a datových stránkách jsou k mání příručky, jak sepsat k svátku nezbytný milostný dopis.

Svátek zamilovaných ovšem může uživatelům elektronické pošty způsobit i škody. Podle antivirových odborníků totiž svátek zamilovaných svádí kybernetické piráty k tomu, aby zasílali nic netušícím příjemcům ničivé vzkazy. Zasilatelé virů totiž stále více operují zamilovanými slovy, jak loni v květnu ukázal i globální virus Iloveyou. I zkušení příjemci nejednou naletí psychologickému triku.