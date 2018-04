VIDEO: Opravdu extra oslava narozenin. Popřát přišla i tarantule a had

V Kanadě je momentálně velkým hitem oslava s exotickými zvířaty. Chovatel přijde na dětskou oslavu s vybranými tvory jako je třeba tarantule, had, oblovka žravá nebo třeba s mládětem klokana nebo sovy. Pro malé zapálené přírodovědce je taková oslava ideální, pokud však trpíte vy nebo váš potomek strachem z pavouků nebo hadů, nebude pro vás asi nejvhodnější.

Nový trend má i svou stinnou stránku. Přestože chovatelé dbají na to, aby jedovatá zvířata nemohla malým oslavencům a jejich hostům ublížit, může k tomu dojít velmi nenápadně. I když jsou jedovatá zvířata zbavena jedu a ostré drápy a pařáty bývají zastřiženy nebo zapilovány, i tak může úplně nenápadně dojít k úrazu. V Kanadě se psalo o případu, kdy tříletého chlapce na oslavě narozenin poranil sklípkan do oka. Ostré zuby s jedem totiž nejsou jediným obranným mechanismem tohoto chlupatého pavouka. Ve snaze ubránit se vetřelcům umí také setřást ostré chloupky ze svého břicha, které pak rozpráší do prostoru. Chloupky na sobě mají maličké háčky, takže se zaseknou do kůže a svědí. Tříletému synovi Litzingerových se dostaly do očí: „Bylo to dost traumatické. Snažili jsme se mu oči vypláchnout vodou, ale syn začal strašně křičet a plakat,“ popisuje Allison Litzingerová pro National Post.

Chlapec pak musel pravidelně docházet do nemocnice k očnímu lékaři. A firma zajišťující večírky se zvířaty přehodnotila pravidla pro zacházení se sklípkany na oslavách - klienti si je již nemohou brát do ruky, aby se podobným nehodám vyhnuli.



Divoká oslava po česku

Pokud byste toužili po oslavě narozenin se zvířaty v Česku, nezbývá než vyrazit do zoo, cirkusu nebo na chovnou stanici. Exotická zvířata na večírky půjčují také Berouskovi, ale jejich ceny překračují možnosti většiny rodičů.



Oslavy narozenin již podle mnohých rodičů nejsou tím, na co jsme byli v dětství zvyklí. Obzvlášť v zimním období, kdy nejde děti jen tak „vypustit“ na zahradu, si proto lámou hlavu, jak pozvané hosty zabavit způsobem, který zcela nezdemoluje byt a neudělá vám ze sousedů nepřátele na život a na smrt.

Čím dál častěji rodiče s malými oslavenci a jejich hosty vyráží do vnitřních heren, kde mohou libovolně šplhat, skákat, běhat i házet míčem. Děti se vyřádí i v trampolínovém centru nebo na lezecké stěně, ovšem s dohledem školeného instruktora se pojí i jeho finanční odměna za péči o všechny pozvané hosty. Klasikou dětských oslav bývá loutkové divadélko, klaun a dětská diskotéka, novinkou je naopak fotbalový trenér, který bude hodinu děti všeho věku (a samozřejmě všech pohlaví) bavit s míčem, anebo výtvarnice, která s dětmi maluje anebo vyrábí keramické dekorace.

Oslavy se rodičům můžou výrazně prodražit i proto, že se na ně často zve skoro celá třída spolužáků, zatímco v minulosti si děti vystačily s pár nejbližšími. Na jednu stranu nevzniká skupina odstrkovaných dětí, pro které je složité si najít kamarády, na druhou stranu jsou ale neustálé oslavy vykoupeny také neustálým nakupováním dárků pro oslavence. Pro netrénované děti můžou být fyzicky náročnější oslavy také nebezpečné.